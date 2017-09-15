Греция обустроила около 30 тысяч беженцев

АФИНЫ/САЛОНИКИ, 15 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции обустроены порядка 30 тысяч беженцев из тех 62 тысяч человек, которые были заблокированы в стране после закрытия границ в марте 2016 года, сообщил министр миграционной политики Греции Яннис Музалас в беседе с журналистами.

"Число беженцев, которые живут в арендованных квартирах, достигает 30 тысяч. Эти люди размещены в квартирах, они получают помощь на банковские карты и могут тратить эти деньги на покупки в магазинах", — сказал Музалас.

Беженцев размещают по программе поддержки и интеграции ESTIA. Первая часть программы с бюджетом 93,5 миллиона евро предполагает предоставление 22 тысяч мест для жилья в городских районах. Вторая часть программы ESTIA предполагает выделение 57,6 миллиона евро для ежемесячного предоставления денег беженцам – деньги переводятся на выданные им карты.

По его словам, на улице беженцев и мигрантов не осталось.

"Никто не спит на улице под открытым небом. Хотя, конечно, есть и такие, но все же вопрос решен. Нет такой ситуации, как была на площади Виктория (в Афинах), в Идомени (на северной границе Греции)", — сказал министр.

"Условия сейчас лучше, чем были раньше. Палатки, еда, возможность помыться, это в тысячу раз лучше, чем было в Идомении. Мы день за днем делаем условия беженцев лучше", — сказал Музалас.

Он отметил, что удалось не допустить массовых заболеваний среди беженцев.

"У нас не было ни одной эпидемии. Было лишь три случая гастроэнтерита", — сказал министр.

Музалас сказал также, что необходимо называть вещи своими именами и отделять беженцев от нелегальных мигрантов.

Министр сказал также, что ежегодно в Грецию и в другие страны Евросоюза на сезонные работы прибывали тысячи незаконных мигрантов из соседних стран. По оценке министерства, в Греции живет от 600 тысяч до 1 миллиона "старых мигрантов", прибывших в 1990-е годы и в период подготовки к Олимпийским играм 2004 года.

Что касается "новой" волны миграции, Греция предпочитает оставлять у себя мигрантов и беженцев с опытом работы в сельском хозяйстве.

При этом в министерстве миграционной политики категорически опровергли публикации некоторых СМИ, что правительство Греции дает мигрантам землю.

Отвечая на вопрос об опасности терактов, Музалас заявил, что нет связи последних терактов в Европе с волной миграции – теракты совершали мигранты во втором и третьем поколении, но министерство учитывает такую угрозу.

"Беспокоимся ли мы? Да очень", — признал он.

Согласно ежедневным сводкам министерства миграционной политики, в последний месяц на острова в Грецию из Турции ежедневно прибывают около 150 человек, хотя весной было по 20-40 человек в день. Однако Музалас заявил, что уровень остается прежним, а сезонный рост отмечался в это же время в прошлом году.

Между тем политические обозреватели отмечают, что в правительстве обеспокоены ростом миграционного потока и пока не могут определить его природу и причины, и не связан ли он с изменением политики Турции.