США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Греция обустроила около 30 тысяч беженцев

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4593)
17:0815.09.2017
(обновлено: 17:09 15.09.2017)
0971
© AFP 2017 / Aris MessinisРебенок из лагеря беженцев в Афинах, Греция. Архивное фотоРебенок из лагеря беженцев в Афинах, Греция. Архивное фото
© AFP 2017 / Aris Messinis

АФИНЫ/САЛОНИКИ, 15 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции обустроены порядка 30 тысяч беженцев из тех 62 тысяч человек, которые были заблокированы в стране после закрытия границ в марте 2016 года, сообщил министр миграционной политики Греции Яннис Музалас в беседе с журналистами.

Беженцы на сербской границе. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Большинство стран ЕС не поддерживают квоты на беженцев, сообщил источник
"Число беженцев, которые живут в арендованных квартирах, достигает 30 тысяч. Эти люди размещены в квартирах, они получают помощь на банковские карты и могут тратить эти деньги на покупки в магазинах", — сказал Музалас.

Беженцев размещают по программе поддержки и интеграции ESTIA. Первая часть программы с бюджетом 93,5 миллиона евро предполагает предоставление 22 тысяч мест для жилья в городских районах. Вторая часть программы ESTIA предполагает выделение 57,6 миллиона евро для ежемесячного предоставления денег беженцам – деньги переводятся на выданные им карты.

По его словам, на улице беженцев и мигрантов не осталось.

"Никто не спит на улице под открытым небом. Хотя, конечно, есть и такие, но все же вопрос решен. Нет такой ситуации, как была на площади Виктория (в Афинах), в Идомени (на северной границе Греции)", — сказал министр.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Глава МВД Польши считает, что санкции Евросоюза лучше приема беженцев
"Условия сейчас лучше, чем были раньше. Палатки, еда, возможность помыться, это в тысячу раз лучше, чем было в Идомении. Мы день за днем делаем условия беженцев лучше", — сказал Музалас.

Он отметил, что удалось не допустить массовых заболеваний среди беженцев.

"У нас не было ни одной эпидемии. Было лишь три случая гастроэнтерита", — сказал министр.

Музалас сказал также, что необходимо называть вещи своими именами и отделять беженцев от нелегальных мигрантов.

Министр сказал также, что ежегодно в Грецию и в другие страны Евросоюза на сезонные работы прибывали тысячи незаконных мигрантов из соседних стран. По оценке министерства, в Греции живет от 600 тысяч до 1 миллиона "старых мигрантов", прибывших в 1990-е годы и в период подготовки к Олимпийским играм 2004 года.

Беженцы переходят границу Сербии и Венгрии в районе поселка Реске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Венгрия достроила второй забор от мигрантов на границе с Сербией
Что касается "новой" волны миграции, Греция предпочитает оставлять у себя мигрантов и беженцев с опытом работы в сельском хозяйстве.

При этом в министерстве миграционной политики категорически опровергли публикации некоторых СМИ, что правительство Греции дает мигрантам землю.

Отвечая на вопрос об опасности терактов, Музалас заявил, что нет связи последних терактов в Европе с волной миграции – теракты совершали мигранты во втором и третьем поколении, но министерство учитывает такую угрозу.

"Беспокоимся ли мы? Да очень", — признал он.

Согласно ежедневным сводкам министерства миграционной политики, в последний месяц на острова в Грецию из Турции ежедневно прибывают около 150 человек, хотя весной было по 20-40 человек в день. Однако Музалас заявил, что уровень остается прежним, а сезонный рост отмечался в это же время в прошлом году.

Между тем политические обозреватели отмечают, что в правительстве обеспокоены ростом миграционного потока и пока не могут определить его природу и причины, и не связан ли он с изменением политики Турции.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена