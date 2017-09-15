СМИ: в Лондоне установили личность подозреваемого в исполнении теракта

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Полиция установила личность подозреваемого в совершении теракта в лондонском метро, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

"Источники в органах безопасности заявили, что установили личность подозреваемого в связи со взрывом (на станции) "Парсонс-Грин" с помощью записей с камер видеонаблюдения", — сообщил корреспондент телеканала.

Взрыв произошел на станции метро "Парсонс-Грин" в час пик. Ранения получили 19 человек, их жизни ничего не угрожает. Часть людей пострадали от ожогов, другие — из-за давки, которая началась, когда пассажиры в панике бросились прочь от места взрыва.

В полиции заявили, что в вагоне взорвалась самодельная бомба. По словам стоящих в оцеплении полицейских, пассажиров метро удалось быстро эвакуировать, и станцию сразу же закрыли.

Парсонс-Грин — район на западе Лондона, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.