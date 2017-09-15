В Донбасс прибыли инструкторы НАТО, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (154)

ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Военные инструкторы НАТО из Эстонии и Латвии размещаются на территории подконтрольной украинским силовикам школы в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко, сославшись на данные разведки.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Киев разместил на территории действующей школы в подконтрольном властям Украины населенном пункте Теплое бригаду силовиков.

"Как выяснилось позже, часть размещенных в школе военных являются НАТО-вскими инструкторами, предположительно из Эстонии и Латвии", — сказал Филиппоненко.

По его словам, на территории школы также находится три грузовых автомобиля "Урал" и до пяти БМП-2.

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