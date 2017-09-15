ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Военные инструкторы НАТО из Эстонии и Латвии размещаются на территории подконтрольной украинским силовикам школы в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко, сославшись на данные разведки.
"Как выяснилось позже, часть размещенных в школе военных являются НАТО-вскими инструкторами, предположительно из Эстонии и Латвии", — сказал Филиппоненко.
По его словам, на территории школы также находится три грузовых автомобиля "Урал" и до пяти БМП-2.
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