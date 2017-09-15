Власти ЛНР заявили о шести перехваченных беспилотниках ВСУ с 2016 года

ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Шесть беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков перехватила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики с 2016 года, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко.

"На данный момент у нас уже шесть трофейных беспилотников. Все они в рабочем состоянии. В связи с чем хотелось бы поблагодарить украинских волонтеров за поставки беспилотных летательных аппаратов в воинские части Народной милиции ЛНР", — заявил Филиппоненко.

Он напомнил, что ведение разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов вдоль линии боевого соприкосновения является нарушением минских договоренностей. Филиппоненко отметил, что 10 сентября в Славяносербском районе был обнаружен и обезврежен очередной БПЛА ВСУ.

"Аппарат произведен в Украине из китайских комплектующих", — дополнил спикер.