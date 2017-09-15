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В мире

КНДР продолжит ракетную программу, несмотря на давление США, уверен эксперт

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1355)
16:5715.09.2017
(обновлено: 17:00 15.09.2017)
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© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Северная Корея будет реализовывать свою ракетную программу, пока США не прекратят давление и не отменят санкции в отношении Пхеньяна; КНДР также продолжит поставлять ракеты на экспорт, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017
© AFP 2017 / Kazuhiro NOGI
В Пхеньяне заявили, что страна не откажется от разработки ядерного оружия
КНДР в пятницу провела очередной пуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Ракета перелетела через территорию Японию и упала в 2200 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3700 километров, высота — около 800 километров. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета 3700 километров с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.

"Развитие ситуации полностью соответствует предупреждениям и прогнозам, которые дал наш президент (РФ Владимир Путин): в Северной Корее траву будут есть, но ракетную программу свою будут реализовывать, если по-прежнему будет опора в отношении КНДР на санкции и военное давление. Президент (России) тоже говорил об этом, что был момент, когда вроде договорились, нашли пути, но тут односторонние требования стали выдвигать Соединенные Штаты. И пошла ситуация по нарастающей вниз — к кризисам и конфликтам", — заявил РИА Новости в пятницу Мураховский.

Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency
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По его мнению, КНДР показывает свои реальные возможности, "так же, как и при прошлом запуске". "Это ракета средней дальности "Хвасон-12". По оценкам экспертов, она имеет максимальную дальность порядка 4 тысяч километров. При ее первом пуске не на максимальную, а промежуточную дальность также ракета пролетела над территорией Японии — севером Хоккайдо. И сейчас продемонстрирован пуск фактически на максимальную дальность", — пояснил эксперт.

Он отметил, что "пуски ракет средней и, тем более, межконтинентальной дальности Северная Корея не может проводить, не пересекая территории других стран — таково ее географическое расположение".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

"Опять же в очередной раз КНДР продемонстрировала бесполезность систем противоракетной обороны, которые имеются у Японии и у Соединенных Штатов Америки в этом регионе", — сказал Мураховский, напомнив, что в предыдущем пуске аналогичной северокорейской ракеты максимально высокая точка траектории ее полета составила 550 километров.

"По сути, радары системы предупреждения о ракетном нападении, которые установлены в Японии, такие пуски засекают, но перехватить ракеты средней дальности ни Японии, ни США нечем на самом деле", — подчеркнул военный аналитик.

Запуск ракеты КНДР
© REUTERS / KCNA
Ракетная программа КНДР
По его словам, "в очень непростом положении находится руководство Японии, поскольку существенные, мягко говоря, средства затрачены на оснащение американскими комплексами Patriot, на оснащение системой Aegis своих кораблей, а толку от этого — близко к нулю".

Мураховский полагает, что Южная Корея пуском двух баллистических ракет продемонстрировала свою готовность к некоему ответу. "Но учитывая, что эти ракеты по сути — оперативно-тактические, и Южная Корея не имеет ядерных зарядов на своих ракетах, — это демонстрация решительности, но отнюдь не своих возможностей", — считает эксперт.

Он уточнил, что южнокорейские баллистические ракеты не превышают параметров, которые установлены режимом контроля за ракетными технологиями: дальность — до 500 километров, полезная нагрузка — до 300 килограммов.

Военный эксперт не сомневается, что "судя по испытаниям, в КНДР в течение нескольких лет создадут рабочую ракету межконтинентальной дальности".

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
В Японии сообщили, какой высоты достигла северокорейская ракета
Мураховский напомнил, что Северная Корея поставляет ракеты на экспорт, в том числе — ближайшим союзникам Соединенных Штатов. "Мы знаем ближайших союзников США, которые их покупают. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан покупали, по крайней мере, до последнего времени северокорейские баллистические ракеты. Поэтому позиция США — объявить КНДР сосредоточением зла, зная, что их ближайшие союзники у нее ракеты покупают — это вообще за гранью даже обычной логики", — сказал он.

"Вообще позиция США в военно-политической области в разных регионах мира вызывает просто изумление: здравый смысл уже отсутствует напрочь, никакой предсказуемостью там и не пахнет. Это создает весьма тяжелую с точки зрения военных специалистов обстановку в области военной безопасности не только на Дальнем и Ближнем Востоке, на наших западных границах, а вообще по всему миру. Самое главное — США не готовы разговаривать на равных ни с кем", — заключил Мураховский.

Цветы, салют и водородная бомба: в КНДР отметили испытание нового боезаряда
© REUTERS / KCNAЖители Пхеньяна 6 сентября отпраздновали успешное испытание водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР
© REUTERS / KCNA
Жители Пхеньяна 6 сентября отпраздновали успешное испытание водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
© AP Photo / Jon Chol JinВ торжествах приняли участие десятки тысяч жителей Северной Кореи.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
В торжествах приняли участие десятки тысяч жителей Северной Кореи.
© REUTERS / KCNAОсновной частью празднования стал митинг на площади Ким Ир Сена в северокорейской столице.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Основной частью празднования стал митинг на площади Ким Ир Сена в северокорейской столице.
© AP Photo / Jon Chol JinГлавными гостями торжества были ученые, благодаря которым стало возможно проведение испытания водородного боезаряда. Всего в создании нового оружия принимали участие порядка 500 человек. Это ученые-ядерщики и технологи, военные строители, рабочие и руководящие кадры.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AP Photo / Jon Chol Jin
Главными гостями торжества были ученые, благодаря которым стало возможно проведение испытания водородного боезаряда. Всего в создании нового оружия принимали участие порядка 500 человек. Это ученые-ядерщики и технологи, военные строители, рабочие и руководящие кадры.
© AFP 2017 / Kim Won-Jin Власти Северной Кореи 3 сентября заявили о том, что провели испытание, которое подтвердило точность и надежность корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
Власти Северной Кореи 3 сентября заявили о том, что провели испытание, которое подтвердило точность и надежность корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов.
© REUTERS / KCNAПо словам лидера Северной Кореи, "все компоненты для водородной бомбы на 100% были произведены в стране".Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
По словам лидера Северной Кореи, "все компоненты для водородной бомбы на 100% были произведены в стране".
© AFP 2017 / Kim Won-JinКНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.
© REUTERS / KCNAМинистерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
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© REUTERS / KCNA
В ответ на проведение очередного ядерного испытания Китай сделал "жесткое представление" КНДР, а министерство обороны Южной Кореи заявило о планах по размещению дополнительных четырех пусковых установок системы ПРО США THAAD.
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© AP Photo / Jon Chol Jin
Президент России Владимир Путин в связи с новыми испытаниями, проведенными КДНР, призвал страны вести диалог с Северной Кореей и отказаться от нагнетания "военной истерии". "Это тупиковый путь абсолютно", — подчеркнул глава российского государства.
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