КНДР продолжит ракетную программу, несмотря на давление США, уверен эксперт

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Северная Корея будет реализовывать свою ракетную программу, пока США не прекратят давление и не отменят санкции в отношении Пхеньяна; КНДР также продолжит поставлять ракеты на экспорт, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

КНДР в пятницу провела очередной пуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Ракета перелетела через территорию Японию и упала в 2200 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3700 километров, высота — около 800 километров. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета 3700 километров с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.

"Развитие ситуации полностью соответствует предупреждениям и прогнозам, которые дал наш президент (РФ Владимир Путин): в Северной Корее траву будут есть, но ракетную программу свою будут реализовывать, если по-прежнему будет опора в отношении КНДР на санкции и военное давление. Президент (России) тоже говорил об этом, что был момент, когда вроде договорились, нашли пути, но тут односторонние требования стали выдвигать Соединенные Штаты. И пошла ситуация по нарастающей вниз — к кризисам и конфликтам", — заявил РИА Новости в пятницу Мураховский.

По его мнению, КНДР показывает свои реальные возможности, "так же, как и при прошлом запуске". "Это ракета средней дальности "Хвасон-12". По оценкам экспертов, она имеет максимальную дальность порядка 4 тысяч километров. При ее первом пуске не на максимальную, а промежуточную дальность также ракета пролетела над территорией Японии — севером Хоккайдо. И сейчас продемонстрирован пуск фактически на максимальную дальность", — пояснил эксперт.

Он отметил, что "пуски ракет средней и, тем более, межконтинентальной дальности Северная Корея не может проводить, не пересекая территории других стран — таково ее географическое расположение".

"Опять же в очередной раз КНДР продемонстрировала бесполезность систем противоракетной обороны, которые имеются у Японии и у Соединенных Штатов Америки в этом регионе", — сказал Мураховский, напомнив, что в предыдущем пуске аналогичной северокорейской ракеты максимально высокая точка траектории ее полета составила 550 километров.

"По сути, радары системы предупреждения о ракетном нападении, которые установлены в Японии, такие пуски засекают, но перехватить ракеты средней дальности ни Японии, ни США нечем на самом деле", — подчеркнул военный аналитик.

По его словам, "в очень непростом положении находится руководство Японии, поскольку существенные, мягко говоря, средства затрачены на оснащение американскими комплексами Patriot, на оснащение системой Aegis своих кораблей, а толку от этого — близко к нулю".

Мураховский полагает, что Южная Корея пуском двух баллистических ракет продемонстрировала свою готовность к некоему ответу. "Но учитывая, что эти ракеты по сути — оперативно-тактические, и Южная Корея не имеет ядерных зарядов на своих ракетах, — это демонстрация решительности, но отнюдь не своих возможностей", — считает эксперт.

Он уточнил, что южнокорейские баллистические ракеты не превышают параметров, которые установлены режимом контроля за ракетными технологиями: дальность — до 500 километров, полезная нагрузка — до 300 килограммов.

Военный эксперт не сомневается, что "судя по испытаниям, в КНДР в течение нескольких лет создадут рабочую ракету межконтинентальной дальности".

Мураховский напомнил, что Северная Корея поставляет ракеты на экспорт, в том числе — ближайшим союзникам Соединенных Штатов. "Мы знаем ближайших союзников США, которые их покупают. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан покупали, по крайней мере, до последнего времени северокорейские баллистические ракеты. Поэтому позиция США — объявить КНДР сосредоточением зла, зная, что их ближайшие союзники у нее ракеты покупают — это вообще за гранью даже обычной логики", — сказал он.

"Вообще позиция США в военно-политической области в разных регионах мира вызывает просто изумление: здравый смысл уже отсутствует напрочь, никакой предсказуемостью там и не пахнет. Это создает весьма тяжелую с точки зрения военных специалистов обстановку в области военной безопасности не только на Дальнем и Ближнем Востоке, на наших западных границах, а вообще по всему миру. Самое главное — США не готовы разговаривать на равных ни с кем", — заключил Мураховский.