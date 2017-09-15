Турция осудила очередное ракетное испытание КНДР

АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Турция решительно осуждает произведенный КНДР запуск баллистической ракеты и призывает Пхеньян к выполнению резолюций Совбеза ООН, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, полученном РИА Новости в пятницу.

"Мы самым решительным образом осуждаем запуск баллистической ракеты, который КНДР произвела 15 сентября, безрассудным и провокационным образом игнорируя региональную и международную безопасность и стабильность. Призываем КНДР выполнять свои обязательства, изложенные в резолюциях Совета безопасности ООН", — говорится в заявлении МИД Турции.

В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР, выпущенная около 06.57 (00.57 мск), в промежуток с 07.04 (01.04 мск) до 07.06 (01.06 мск) перелетела через территорию Японии и в 07.16 (01.16 мск) упала в 2,2 тысячи км от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи км, высота — около 800 км. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3,7 тысячи км с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.