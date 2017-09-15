Силовики за неделю около 60 раз нарушили перемирие в Донбассе

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Украинские силовики около 60 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 290 мин и снарядов, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"За минувшую неделю украинские силовики 59 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 292 снаряда и мины", — сказал Филиппоненко.

По его словам, огонь велся из гранатометов различных типов, минометов, БМП-2 и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 11 населенных пунктов ЛНР. "По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) увеличилось на 22 обстрела", — добавил Филиппоненко.

Он отметил, что подразделения Народной милиции неукоснительно соблюдают минские договоренности.