АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал власти Иракского Курдистана отказаться от проведения референдума о независимости, поскольку это может вызвать новый конфликт в регионе.

Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.

"Мы призываем главу Курдской региональной администрации Ирака Масуда Барзани не делать эту серьезную ошибку. В регионе и без того достаточно проблем, таких как борьба с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка) и РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана), многолетняя гражданская война в Сирии. В этом случае может возникнуть еще один конфликт, который нанесет ущерб, прежде всего, нашим курдским собратьям, живущим в регионе", — сказал Йылдырым журналистам.

По его словам, к обсуждению этой ситуации в ближайшие дни может быть подключена ООН. Отвечая на вопрос о возможности введения Турцией санкций против Иракского Курдистана в случае проведения референдума, Йылдырым отметил, что Анкара "готова предпринять все необходимые шаги", выразив в то же время надежду, что Эрбиль откажется от проведения референдума.

*Запрещенная в России террористическая организация