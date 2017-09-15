АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал власти Иракского Курдистана отказаться от проведения референдума о независимости, поскольку это может вызвать новый конфликт в регионе.
Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.
По его словам, к обсуждению этой ситуации в ближайшие дни может быть подключена ООН. Отвечая на вопрос о возможности введения Турцией санкций против Иракского Курдистана в случае проведения референдума, Йылдырым отметил, что Анкара "готова предпринять все необходимые шаги", выразив в то же время надежду, что Эрбиль откажется от проведения референдума.
*Запрещенная в России террористическая организация