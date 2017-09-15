В СБУ заявили, что не будут препятствовать деятельности "Украинской правды"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) не намерена препятствовать деятельности интернет-издания "Украинская правда", а просьба изъять статью о реформировании ОПК из общего доступа касается расследования дела в отношении одного из чиновников, сообщила в пятницу пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Ранее сообщалось, что СБУ просит "Украинскую правду" временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, так как видит в ней разглашение гостайны.

"Подчеркнем, что субъектом данного преступления является должностное лицо — носитель государственной тайны. Служба безопасности Украины не имеет целью препятствовать деятельности интернет-издания "Украинская правда" и его журналистов", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Она отметила, что следственный отдел СБУ в Киеве и области осуществляет досудебное следствие по факту совершения преступления по статье "разглашение государственной тайны". Материал с информацией, содержащей, по мнению ведомства, государственную тайну, был опубликован 24 января 2017 года.