Премьер Испании не получал письмо с предложением диалога, сообщил министр

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 15 сен — РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой не получил письмо, якобы отправленное рядом каталонских политиков, с предложением о ведении переговоров, сообщил официальный представитель правительства, министр культуры Иньиго Мендес де Виго.

Ранее ряд каталонских СМИ опубликовали текст письма, под которым, по их данным, подписались председатель Женералитета Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Карме Форкадель, мэр Барселоны Ада Колау.

В послании, направленном Рахою с копией королю Фелипе VI, авторы послания призывают "к диалогу, чтобы обсудить, как можно договориться о том, чтобы каталонцы провели референдум".

В Женералитете РИА Новости заявили, что у них нет копии письма с адресатами и подписями, и что они пытаются его найти.

По словам де Виго, Рахой не получил послание. Однако, по его словам, правительство ознакомилось с ним в СМИ. Сам текст де Виго назвал "саркастичным… в данных условиях", поскольку "говорят о диалоге, в то время как ставят лишь вопрос да или да референдуму".

Он напомнил, что правительство в свое время представило свои предложения по 45 пунктам, которые выдвинул Пучдемон, но "Женералитет не интересовали эти ответы". "Конституция и национальный суверенитет не находятся в руках правительства", — напомнил де Виго на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.

"Карлеса Пучдемона приглашали на конференцию председателей правительств автономных сообществ, но его стул остался свободным. Потом его приглашали в конгресс депутатов выдвигать свои предложения, чтобы он объяснил и выслушал остальных, но он не пришел", — напомнил министр.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.