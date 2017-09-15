Лавров обсудил с главой МИД Японии ситуацию вокруг Корейского полуострова

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ситуацию вокруг Корейского полуострова обсудили в пятницу по телефону главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР, выпущенная около 6.57 (00.57 мск), в промежуток с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японию и в 7.16 (1.16 мск) упала в 2,2 тысячи км от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи км, высота — около 800 км. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3,7 тысячи км с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.

В связи с этим премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН.