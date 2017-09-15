В Пакистане американский беспилотник ликвидировал троих боевиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сен – РИА Новости. По меньшей мере трое предполагаемых боевиков ликвидированы в результате удара беспилотника США на севере Пакистана, сообщает издание Dawn со ссылкой на источники в службах безопасности.

Инцидент произошел в пятницу в районе Куррам региона Федерально управляемых племенных территорий (так называемая "Зона племен"). По данным издания, беспилотник выпустил две ракеты по целям, расположенным на пакистанской территории вблизи границы с Афганистаном.

Удары беспилотников США по объектам на территории Пакистана регулярно вызывают протесты официального Исламабада. Последней крупной подобной операцией стала ликвидация в апреле не менее семи пакистанских боевиков движения "Талибан"* (запрещено в РФ). В прошлом году американский беспилотник ликвидировал лидера талибов Ахтара Мансура, когда тот находился на территории Пакистана. В Исламабаде раскритиковали действия США, отметив, что удар беспилотника не только нарушил суверенитет Пакистана, но и может помешать мирному процессу в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещенная в России.