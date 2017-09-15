Путин призвал Макрона поддержать инициативу о миссии ООН в Донбассе

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать инициативу РФ об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент РФ ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.