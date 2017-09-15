Эксперты оценили ущерб от урагана "Ирма" в 20-65 миллиардов долларов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Объем убытков от урагана "Ирма" составит ориентировочно 20-65 миллиардов долларов, а возможно и больше, однако негативное влияние от урагана на деятельность компаний и экономику США будет краткосрочным, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек.

В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.

Потери могут быть большими

Согласно прогнозу экспертов компании AccuWeather, ущерб от урагана "Ирма" будет значительным. Аналогичное мнение высказывает аналитик "ВТБ 24" Олег Душин.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Затопленные улицы и бушующий ветер: ураган "Ирма" обрушился на Флориду

"Последние оценки ущерба от урагана "Ирма" очень размыты – они даются в диапазоне от 20 до 65 миллиардов долларов, для США 15-50 миллиардов долларов. Это убытки только страховых компаний. Сумма в верхних диапазонах сопоставима с убытками от "Катрины". Однако это далеко не все убытки.

Гражданские убытки, не покрываемые страховыми компаниями, будут больше", — считает он.

"Сложно делать заявления о событиях, которые еще продолжаются…. Мы не предполагаем, что "Ирма" будет предвестием катастрофы, как в конечном итоге стал ураган "Мэтью". "Ирма" уже кажется гораздо менее серьезным событием, чем полагают СМИ и инвесторы", — говорится в обзоре аналитиков Deutsche Bank, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По оценкам экспертов БКС, ущерб, нанесенный ураганом "Ирма" в США, составит около 50 миллиардов долларов.

Последствия для компаний

Эксперты отмечают, что влияние ураган "Ирма" на работу и финансовые показатели компаний будут несущественными. Энергетические компании приостанавливали добычу, однако затем возобновили ее, страховые — заранее учли возможные убытки и подготовили резервы.

"Уже пострадали компании, работающие в сфере электроэнергетики. Однако на нефтяные компании, добывающие нефть на морском шельфе, ураган оказал пока меньшее воздействие, чем ожидалось, поэтому взрывного роста цены на нефть не получилось. На страховых компаниях это скажется неоднозначно: с одной стороны, им придется выплачивать огромные суммы пострадавшим, что может привести к банкротству ряда небольших страховых фирм, но, с другой стороны — такие стихийные бедствия могут в будущем развязать руки страховщикам и повысить страховые премии. Крупный бизнес здесь окажется в большем выигрыше, чем мелкий", — полагает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

"В экономическом плане страдают, конечно, прежде всего страховщики и туризм. Как таковым ущерб наносится, прежде всего, территориям. Однако в территориальном разрезе все равно ущерб от "Харви" понесли, например, нефтепереработчики в Техасе. Также отметим убыток от вынужденного простоя местных предприятий и банков. Разумеется, ущерб несет коммунальная отрасль, как привязанная к территории. Понесет ущерб региональное агрохозяйство, во Флориде выращивают помидоры и апельсины", — сказал Душин.

Что касается страховых компаний, они, по мнению эксперта, смогут "выдержать означенные выше убытки". "Крупнейшие компании вроде государственной Citizens Property Insurance или Universal Property & Casualty вроде бы имеют достаточные фонды, чтобы оплатить страховые случаи домовладельцев по "Ирме". Universal Property & Casualty, например, очень активно перестраховывала риски. Страховая отрасль во Флориде живое дело, здесь много новичков, так что кому-то придется уйти, и за счет ухода слабых будет происходить консолидация на рынке", — сообщил он.

"Мы полагаем, что страховые компании, особенно перестраховщики, потерпят больше убытков, чем кажется в настоящее время…. Трудно оценить влияние на страховщиков, не зная масштабов потерь от урагана "Ирма". Предполагая, что это событие типа "1 к 10" (событие, происходящее ориентировочно раз в 10 лет, как ураганы "Эндрю", "Катрина" или "Сэнди" — ред.), только компании Aspen и Everest Re потерпят материальные убытки. Если предположить, что это событие "1 к 250" (раз в 250 лет — ред.), число затронутых компаний, вероятно, будет расширено до RenRe и Validus", — говорится в обзоре аналитиков Deutsche Bank.

По оценкам экспертов банка UBS, ураган "Ирма" может повлиять на деятельность и финансовые показатели около 300 американских компаний, в число которых входят банки, нефтегазодобывающие, металлургические и ритейл. Лишь для 90 компаний США влияние будет сильным, поскольку более 10% их бизнеса расположено в зоне прохождения шторма.

Рост ВВП замедлится

Если прогноз по финансовым убыткам от урагана "Ирмы" неясный, то ожидания по влиянию природного явления на экономику США однозначное — рост ВВП замедлится в краткосрочной перспективе.

"Сумма ущерба от двух ураганов ("Харви" и "Ирма" — ред.) оценивается почти в 1,5% от ВВП США. Последствиями станут рост безработицы за сентябрь, разрушенная инфраструктура городов, потеря урожая. Возможны также и перебои в поставках нефти, что может повлиять на рост цены на нефть", — считает Мильчакова.

"Классически ураганы оказывают краткосрочно депрессивное воздействие на экономику, а в среднесрочном разрезе являются стимулятором инвестиций. В третьем квартале оценки роста ВВП США сокращают на 0,3% (простой той же нефтепереработки), но в четвертом квартале может, напротив, произойти ускорение для устранения последствий стихии", — сказал Душин.

"Ураганы "Харви" и "Ирма" оказали больше давления на спрос, чем на предложение. Сложно сказать, смогут ли восстановительные работы компенсировать негативное влияние на спрос", — отметил глава исследований сырьевых рынков в Julius Baer Норберт Рюкер.