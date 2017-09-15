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В мире

Эксперты оценили ущерб от урагана "Ирма" в 20-65 миллиардов долларов

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Последствия урагана "Ирма" (163)
15:3215.09.2017
(обновлено: 16:48 15.09.2017)
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© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence- Gerben van EsПоследствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском мореПоследствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence- Gerben van Es

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Объем убытков от урагана "Ирма" составит ориентировочно 20-65 миллиардов долларов, а возможно и больше, однако негативное влияние от урагана на деятельность компаний и экономику США будет краткосрочным, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh, File
Трамп назвал ужасающим ущерб от урагана "Ирма"

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек.

В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.

Потери могут быть большими

Согласно прогнозу экспертов компании AccuWeather, ущерб от урагана "Ирма" будет значительным. Аналогичное мнение высказывает аналитик "ВТБ 24" Олег Душин.

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© 2017 Associated Press
Затопленные улицы и бушующий ветер: ураган "Ирма" обрушился на Флориду

"Последние оценки ущерба от урагана "Ирма" очень размыты – они даются в диапазоне от 20 до 65 миллиардов долларов, для США 15-50 миллиардов долларов. Это убытки только страховых компаний. Сумма в верхних диапазонах сопоставима с убытками от "Катрины". Однако это далеко не все убытки.

Кубинцы на затопленной улице в Гаване
© AFP 2017 / Yamil Lage
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Гражданские убытки, не покрываемые страховыми компаниями, будут больше", — считает он.

"Сложно делать заявления о событиях, которые еще продолжаются…. Мы не предполагаем, что "Ирма" будет предвестием катастрофы, как в конечном итоге стал ураган "Мэтью". "Ирма" уже кажется гораздо менее серьезным событием, чем полагают СМИ и инвесторы", — говорится в обзоре аналитиков Deutsche Bank, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По оценкам экспертов БКС, ущерб, нанесенный ураганом "Ирма" в США, составит около 50 миллиардов долларов.

Последствия для компаний

Эксперты отмечают, что влияние ураган "Ирма" на работу и финансовые показатели компаний будут несущественными. Энергетические компании приостанавливали добычу, однако затем возобновили ее, страховые — заранее учли возможные убытки и подготовили резервы.

Последствия урагана Ирма во Флориде. 10 сентября 2017
© AP Photo / David Goldman
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"Уже пострадали компании, работающие в сфере электроэнергетики. Однако на нефтяные компании, добывающие нефть на морском шельфе, ураган оказал пока меньшее воздействие, чем ожидалось, поэтому взрывного роста цены на нефть не получилось. На страховых компаниях это скажется неоднозначно: с одной стороны, им придется выплачивать огромные суммы пострадавшим, что может привести к банкротству ряда небольших страховых фирм, но, с другой стороны — такие стихийные бедствия могут в будущем развязать руки страховщикам и повысить страховые премии. Крупный бизнес здесь окажется в большем выигрыше, чем мелкий", — полагает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

"В экономическом плане страдают, конечно, прежде всего страховщики и туризм. Как таковым ущерб наносится, прежде всего, территориям. Однако в территориальном разрезе все равно ущерб от "Харви" понесли, например, нефтепереработчики в Техасе. Также отметим убыток от вынужденного простоя местных предприятий и банков. Разумеется, ущерб несет коммунальная отрасль, как привязанная к территории. Понесет ущерб региональное агрохозяйство, во Флориде выращивают помидоры и апельсины", — сказал Душин.

Что касается страховых компаний, они, по мнению эксперта, смогут "выдержать означенные выше убытки". "Крупнейшие компании вроде государственной Citizens Property Insurance или Universal Property & Casualty вроде бы имеют достаточные фонды, чтобы оплатить страховые случаи домовладельцев по "Ирме". Universal Property & Casualty, например, очень активно перестраховывала риски. Страховая отрасль во Флориде живое дело, здесь много новичков, так что кому-то придется уйти, и за счет ухода слабых будет происходить консолидация на рынке", — сообщил он.

Последствия урагана Ирма. Архивное фото
© AP Photo / David Goldman
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"Мы полагаем, что страховые компании, особенно перестраховщики, потерпят больше убытков, чем кажется в настоящее время…. Трудно оценить влияние на страховщиков, не зная масштабов потерь от урагана "Ирма". Предполагая, что это событие типа "1 к 10" (событие, происходящее ориентировочно раз в 10 лет, как ураганы "Эндрю", "Катрина" или "Сэнди" — ред.), только компании Aspen и Everest Re потерпят материальные убытки. Если предположить, что это событие "1 к 250" (раз в 250 лет — ред.), число затронутых компаний, вероятно, будет расширено до RenRe и Validus", — говорится в обзоре аналитиков Deutsche Bank.

По оценкам экспертов банка UBS, ураган "Ирма" может повлиять на деятельность и финансовые показатели около 300 американских компаний, в число которых входят банки, нефтегазодобывающие, металлургические и ритейл. Лишь для 90 компаний США влияние будет сильным, поскольку более 10% их бизнеса расположено в зоне прохождения шторма.

Рост ВВП замедлится

Если прогноз по финансовым убыткам от урагана "Ирмы" неясный, то ожидания по влиянию природного явления на экономику США однозначное — рост ВВП замедлится в краткосрочной перспективе.

"Сумма ущерба от двух ураганов ("Харви" и "Ирма" — ред.) оценивается почти в 1,5% от ВВП США. Последствиями станут рост безработицы за сентябрь, разрушенная инфраструктура городов, потеря урожая. Возможны также и перебои в поставках нефти, что может повлиять на рост цены на нефть", — считает Мильчакова.

Затопленная улица в Гаване после урагана Ирма
© AP Photo / Ramon Espinosa
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"Классически ураганы оказывают краткосрочно депрессивное воздействие на экономику, а в среднесрочном разрезе являются стимулятором инвестиций. В третьем квартале оценки роста ВВП США сокращают на 0,3% (простой той же нефтепереработки), но в четвертом квартале может, напротив, произойти ускорение для устранения последствий стихии", — сказал Душин.

"Ураганы "Харви" и "Ирма" оказали больше давления на спрос, чем на предложение. Сложно сказать, смогут ли восстановительные работы компенсировать негативное влияние на спрос", — отметил глава исследований сырьевых рынков в Julius Baer Норберт Рюкер.

Другие Карибы: последствия урагана "Ирма"
© REUTERS / Alvin BaezОстрова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.Ураган Ирма в городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
© REUTERS / National Weather Service National Hurricane CenterПри прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.Ураган Ирма, приближающийся к Пуэрто-Рико, на спутниковом снимке
© REUTERS / National Weather Service National Hurricane Center
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
© REUTERS / Netherlands Ministry of DefenceВ среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
© REUTERS / Alvin BaezВ результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.Ураган Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence- Gerben van EsЖертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.Последствия урагана Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
© REUTERS / Netherlands Ministry of Defence- Gerben van Es
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
© REUTERS / Alvin BaezПолное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.Ураган Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
© REUTERS / Ricardo RojasВласти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.Член комитета по чрезвычайным операциям следит за траекторией движения урагана Ирма в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
© REUTERS / Ricardo Rojas
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
© REUTERS / Ron GurneyВ связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.Последствия урагана Ирма в заливе Паракита, Виргинские острова
© REUTERS / Ron Gurney
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
© AP Photo / Carlos GiustiУраган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.Последствия урагана Ирма на острове Кулебра, Пуэрто-Рико
© AP Photo / Carlos Giusti
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
© REUTERS / Alvin BaezПравительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.Мужчина идет с зонтом во время урагана Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
© REUTERS / Alvin BaezГубернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.Мужчина на пляже в Лукильо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
© REUTERS / Alvin BaezМеждународная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.Мужчины зеделывают окна автомагазина на острове Пуэрто-Рико в ожидании урагана Ирма. 5 сентября 2017
© REUTERS / Alvin Baez
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
© AFP 2017 / Michele Eve SandbergГотовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.Очередь в супермаркете в Северном Майами
© AFP 2017 / Michele Eve Sandberg
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
© AP Photo / Alan DiazУраган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.Водители направляются к северу от Ки-Ларго, штат Флорида, США
© AP Photo / Alan Diaz
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
© AFP 2017 / Helene ValenzuelaРостуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.Пассажиры ждут регистрации в аэропорту Поул-Караиб в Пуэнт-а-Питре, Гваделупа
© AFP 2017 / Helene Valenzuela
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
© REUTERS / Ricardo RojasНа данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.Последствия урагана Ирмав Нагуа, Доминиканская республика
© REUTERS / Ricardo Rojas
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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И.В.
Так все же долларов или рублей? )))
15:34
15.09.2017
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