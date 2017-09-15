Британский премьер проводит экстренное совещание по теракту в метро

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Мария Табак. Заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро началось в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.
"После заседания премьер-министр, скорее всего, выступит с заявлением. И, естественно, это будет не единственное заседание Cobra", — сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству.
В состав чрезвычайного комитета входят представители правительства, экстренных служб, спецслужб и мэр Лондона Садик Хан.
Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
Нынешний теракт стал пятым в Великобритании за полгода.
В ночь на 19 июня в результате наезда фургона на мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы из мечети на севере Лондона, погиб один человек, десять были ранены. По подозрению в совершении предумышленного убийства был задержан 47-летний британец Даррен Осборн.
Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.
В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).
В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Взрыв произошел в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.
Появились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу со станции, началась паника.
Часть зеленой ветки лондонского метро от станции "Эрлс-Корт" до станции "Уимблдон" пока перекрыта.
Глава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.
Изначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.
Позднее Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт, расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.
На место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.
Экс-глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13:00 (15:00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции "Парсонс-Грин", где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.
Российское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44 (0) 7768 566 868.