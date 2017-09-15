Британский премьер проводит экстренное совещание по теракту в метро

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Мария Табак. Заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро началось в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.

"После заседания премьер-министр, скорее всего, выступит с заявлением. И, естественно, это будет не единственное заседание Cobra", — сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству.

В состав чрезвычайного комитета входят представители правительства, экстренных служб, спецслужб и мэр Лондона Садик Хан.

Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев.

Нынешний теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

В ночь на 19 июня в результате наезда фургона на мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы из мечети на севере Лондона, погиб один человек, десять были ранены. По подозрению в совершении предумышленного убийства был задержан 47-летний британец Даррен Осборн.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.