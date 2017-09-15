Лидеры Южной Кореи и Японии обсудили по телефону ракетный пуск КНДР

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которого лидеры обсудили последний ракетный пуск КНДР.

"Оба лидера решительно осудили ракетный пуск КНДР, осуществленный сегодня, несмотря на тот факт, что международное сообщество приняло резолюцию СБ ООН 2375… и выразили единое мнение о необходимости самых жестоких санкций и давления на КНДР, в том числе путем соблюдения положений резолюции", — говорится в обнародованном на сайте администрации южнокорейского президента пресс-релизе.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.