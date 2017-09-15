Подал идею: Порошенко предложил создать группу "друзей деоккупации Крыма"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предложил создать международную группу "друзей деоккупации Крыма". Украинский лидер собирается обсудить эту идею на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Также он планирует поднять вопрос о вводе миротворцев в Донбасс.

"Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий", — сказал украинский президент на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Порошенко во время выступления назвал себя "президентом мира" и заявил, что не собирается ни на кого нападать.

Реакция Крыма

Власти полуострова прокомментировали предложение Порошенко. Вице-премьер правительства Дмитрий Полонский заявил, что такая идея изначально провальная.

"С большим успехом и большей пользой для своей страны Порошенко мог бы инициировать создание "международного клуба анонимных алкоголиков", чтобы трезвее смотреть на реальную ситуацию, в том числе международную обстановку", — сказал он.

Тщетные попытки

Президент Украины не раз предлагал различные способы вернуть Крым в состав страны. В то же время он признает, что не сможет забрать полуостров силой.

"Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. <…> Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло", — заявил Порошенко.

По его словам, Киев задействует все доступные инструменты международного права — санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

Во время празднования Дня независимости Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать жесткий отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной мирному, дипломатическому, политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма. А в июне он утверждал, что украинские флаги скоро "будут развеваться гордо в свободном Крыму".

На полуострове, в свою очередь, напомнили, что крымчане сделали свой окончательный выбор в пользу исторической родины — России — и посоветовали Порошенко подумать о том, как избежать развала собственной страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

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