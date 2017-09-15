Москва призывает воздержаться от эскалации напряженности вокруг КНДР

ЯЛТА, 15 сен – РИА Новости. Очередной запуск Северной Кореей баллистической ракеты – это новое нарушение резолюций СБ ООН, оно вызывает сожаление, однако Москва призывает пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания в данном вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глубокое сожаление вызывает новое нарушение соответствующих резолюций СБ ООН со стороны КНДР – запуск баллистических ракет средней дальности над территорией Японии 15 сентября, через несколько дней после принятия очередной резолюции СБ ООН 2375. Еще раз подчеркиваю необходимость ее неукоснительного выполнения", — сказала Захарова.
По словам официального представителя МИД, в Москве видят единственный выход из ситуации в политико-дипломатическом урегулировании, запуске переговорного процесса на основе российско-китайской "дорожной карты".