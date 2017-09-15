Давление США на Sputnik является нарушением свободы СМИ, заявила Захарова

ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости. Допрос ФБР бывшего сотрудника агентства Sputnik Эндрю Файнберга недопустим, Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи действиями США в отношении агентства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон "позиционирует себя как защитник свободы слова", но "мы видим, что на самом деле происходит". "Допросы журналистов в связи с их профессиональной деятельностью недопустимы", — сказала дипломат.

"Давление американских властей на российское информационное агентство — это очевидное нарушение международных обязательств в сфере свободы выражения мнения и деятельности СМИ. Такой ничем не мотивированный шаг США неприемлем для демократического государства", — отметила официальный представитель МИД РФ.

"Мы оставляем за собой право ответной реакции на возмутительные действия американской стороны", — добавила она.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды. Само ФБР в течение двух суток так и не ответило на официальный запрос о том, ведет ли ведомство расследование против агентства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что допрос ФБР экс-сотрудника агентства Sputnik Эндрю Файнберга свидетельствует не в пользу плюрализма мнений и свободы прессы, в Кремле информация о расследовании вызывает обеспокоенность. Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян выразила уверенность, что если в США против агентства ведется расследование, то в отношении американских журналистов в РФ могут быть предприняты аналогичные меры.