Рейтинг Саакашвили на Украине будет расти, считает социолог

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Рейтинг экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его партии после инцидента на границе Украины будет расти, так как в обществе есть запрос радикальных политиков, считает директор украинского фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

По словам социолога, решение властей лишить Саакашвили гражданства было недальновидным и непонятным, так как пик его популярности на Украине давно прошел, а рейтинг его партии был ниже 2%. Однако после событий на границе его рейтинги пойдут вверх.

"Электоральные социологические опросы показывают, что половина населения не имеет партийных предпочтений… Запрос на "новых политиков" достаточно высок. Конечно, Саакашвили уже не такой и "новый". Но, с другой стороны, в ситуации "прорыва" он публично, на всю страну, проявил себя как человек абсолютно безбашенный, сметающий на своем пути любые препятствия… И этот радикализм достаточно затребован сейчас и у части украинского общества, уставшего от отсутствия желаемых перемен и резко негативно относящегося к власти вообще, к президенту – особенно. Вот этих людей Саакашвили может "перетянуть" на себя", — написала Бекешкина в блоге для сайта журнала "Новое время".

Она напомнила, что Саакашвили сейчас не может ни баллотироваться на президентских выборах, ни участвовать в парламентских, поэтому очевидно желание лидеров оппозиции воспользоваться "неожиданным везением" и привлечь Саакашвили в качестве союзника. "В то же время очевидно, что объединение политических сил, оппонирующих президенту, вряд ли будет длительным и устойчивым: у них общий электорат, поэтому взаимная конкуренция неизбежна", — считает эксперт.

По мнению Бекешкиной, Саакашвили сейчас будет максимально использовать ситуацию, организовывать протестные акции, участвовать в шоу. При этом она исключила возможность нового Майдана.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция сообщила, что возбуждено дело по пяти статьям, в частности, о незаконной переправке лиц через границу и сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительных органов.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Также, по словам адвоката, политик намерен получить удостоверение лица без гражданства, постоянно проживающего на Украине.