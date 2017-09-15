Рейтинг Саакашвили на Украине будет расти, считает социолог

15:0015.09.2017
(обновлено: 15:01 15.09.2017)
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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Рейтинг экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его партии после инцидента на границе Украины будет расти, так как в обществе есть запрос радикальных политиков, считает директор украинского фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.
По словам социолога, решение властей лишить Саакашвили гражданства было недальновидным и непонятным, так как пик его популярности на Украине давно прошел, а рейтинг его партии был ниже 2%. Однако после событий на границе его рейтинги пойдут вверх.
"Электоральные социологические опросы показывают, что половина населения не имеет партийных предпочтений… Запрос на "новых политиков" достаточно высок. Конечно, Саакашвили уже не такой и "новый". Но, с другой стороны, в ситуации "прорыва" он публично, на всю страну, проявил себя как человек абсолютно безбашенный, сметающий на своем пути любые препятствия… И этот радикализм достаточно затребован сейчас и у части украинского общества, уставшего от отсутствия желаемых перемен и резко негативно относящегося к власти вообще, к президенту – особенно. Вот этих людей Саакашвили может "перетянуть" на себя", — написала Бекешкина в блоге для сайта журнала "Новое время".
Она напомнила, что Саакашвили сейчас не может ни баллотироваться на президентских выборах, ни участвовать в парламентских, поэтому очевидно желание лидеров оппозиции воспользоваться "неожиданным везением" и привлечь Саакашвили в качестве союзника. "В то же время очевидно, что объединение политических сил, оппонирующих президенту, вряд ли будет длительным и устойчивым: у них общий электорат, поэтому взаимная конкуренция неизбежна", — считает эксперт.
По мнению Бекешкиной, Саакашвили сейчас будет максимально использовать ситуацию, организовывать протестные акции, участвовать в шоу. При этом она исключила возможность нового Майдана.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция сообщила, что возбуждено дело по пяти статьям, в частности, о незаконной переправке лиц через границу и сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительных органов.
Ранее Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Также, по словам адвоката, политик намерен получить удостоверение лица без гражданства, постоянно проживающего на Украине.
Путешествие Михаила Саакашвили на Украину началось в польском городе Пшемышль, где экс-президент Грузии сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
На вокзале Саакашвили подтвердил журналистам, что намерен по украинскому паспорту вернуться в страну и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины. Однако бывшего грузинского лидера по громкой связи попросили покинуть поезд.
В результате политик добрался до польско-украинской границы на автобусе. Однако украинские силовики заблокировали пункт пропуска "Шегини", через который экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирался въехать на Украину.
Экс-губернатор Одесской области не оставил попыток пересечь границу. Польская сторона пропустила его через пункт пропуска "Медыка" и предупредила, что на украинском КПП "Краковец" у него могут быть проблемы.
Украинские сторонники Михаила Саакашвили дежурили у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.
В результате активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска "Шегени", откуда к ним вышел Саакашвили и проследовал на территорию Украины.
Сторонники бывшего одесского губернатора ожидали его у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
Саакашвили и его сторонников попытались остановить силовики, которые приехали к границе, однако активистам, у которых был численный перевес, удалось пройти через новый кордон правоохранителей. После этого они устроили импровизированный митинг на границе, вслед за чем экс-глава Грузии сел в автобус и уехал в сторону Львова.
В понедельник украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского о том, что МИД Польши якобы вызвал украинского посла в связи с ситуацией с Саакашвили. Однако позже это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца и сам посол Андрей Дещица.
Бывший президент Грузии, оказавшись на территории Украины, заявил, что у него пока нет конкретных планов, но он намерен продолжать борьбу с украинскими властями.
Национальная полиция Украины сообщила о заведении уголовного дела о незаконном переходе Саакашвили через границу. "За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", — отметили в ведомстве.
Советник главы МВД Антон Геращенко назвал действия бывшего одесского губернатора провокацией. "Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", — написал Геращенко.
После инцидента на польско-украинской границе экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Политика внесли в "черный список" за незаконное пересечение госграницы, а также за нападение на пограничников при исполнении служебных обязанностей, сказано на сайте.