Париж решительно осудил новый ракетный запуск КНДР

ПАРИЖ, 15 сен — РИА Новости. Французские власти решительно осуждают новые ракетные испытания, проведенные КНДР, сказано в коммюнике МИД Франции.

Пхеньян утром в пятницу (00.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи пройдут консультации.

"Франция самым решительным образом осуждает проведенный КНДР этой ночью запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии", — говорится в заявлении.

МИД Франции подчеркивает, что продолжение реализации баллистической и ядерной программ со стороны Северной Кореи требует незамедлительной реакции со стороны международного сообщества.