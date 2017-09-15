Пушилин прокомментировал перераспределение российской гумпомощи

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Гуманитарная ситуация в самопровозглашенной Донецкой народной республике значительно изменилась с 2014 года, распределение и упорядочивание помощи от РФ целесообразно, заявил в пятницу РИА Новости полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Ранее ряд СМИ сообщили, что правительство РФ намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысячи тонн гуманитарных грузов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планируемом отказе Москвы от помощи юго-востоку Украины, заявил, что идет некоторое перераспределение гуманитарной помощи РФ Донбассу, но это не сокращение, а упорядочение.

"Учитывая запуск предприятий, переведенных под внешнее управление ДНР, увеличение объемов производства и товарооборота, рост объема реализованной промышленной продукции, гуманитарная ситуация в Донецкой народной республике сегодня значительно отличается от положения дел в 2014-2016 годах. Соответственно изменяются и гуманитарные потребности республики, а значит целесообразно проводить и перераспределение, упорядочивание оказываемой нам РФ помощи", — сказал Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.