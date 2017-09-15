Киев направит в Совет Европы спорную статью закона об образовании

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Украина направит на экспертизу в Совет Европы статью закона об образовании, которая касается языка обучения нацменьшинств, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич журналистам после встречи с послами иностранных государств в министерстве иностранных дел Украины в пятницу.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Документ также критикуют и некоторые украинские политики.

МИД Украины совместно с Минобразования на встрече с послами решили разъяснить детали нового закона об образовании.

"Буквально после этой встречи совместно с министерством иностранных дел мы обратимся официально в Совет Европы с просьбой о такой экспертизе", — цитирует Гриневич агентство УНИАН.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.