Число нарушений перемирия в Донбассе может вырасти, считает Хуг

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отметили более 4,8 тысячи нарушений режима прекращения огня в Донбассе после вступления в силу договоренности о новом перемирии, заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в пятницу.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"Число нарушений перемирия все еще остается сравнительно низким, но оно растет. Вероятность нарастания насилия существует… После возобновления (режима прекращения огня), СММ зафиксировала 4856 нарушений перемирия", — сказал Хуг на брифинге.

По его словам, число нарушений за последнюю неделю снизилось на 30% по сравнению с предыдущей. Тем не менее, Хуг отметил увеличение числа обстрелов с применением стрелкового оружия и легкого вооружения.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>