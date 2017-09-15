СМИ: на месте взрыва в лондонском метро могли быть дети

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На месте взрыва в лондонском метро, в результате которого пострадали 22 человека, могли быть дети, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев.

"Я видел несколько школьников в очень подавленном состоянии", — заявил один из очевидцев, добавив, что видел, как их эвакуировали со станции.

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции метро Parsons Green на западе Лондона. Парсонс грин — спальный район, где живет много иностранцев и студентов. По данным медиков, в результате теракта пострадали 22 человека. Погибших нет.