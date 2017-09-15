"Я видела окровавленных людей": в лондонском метро прогремел взрыв

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Пятница в Лондоне началась с нового ЧП – ранним утром в час пик на станции метро "Парсонс-грин" (Parsons Green) в спальном районе взорвалась самодельная бомба, полиция рассматривает версию теракта, пострадали 22 человека. Хорошая новость одна – никто из пассажиров подземки не погиб и жизни всех пострадавших вне опасности.

Британским СМИ пятничное происшествие напомнило страшные события июля 2005 года. Тогда в утренний час пик один за другим произошли четыре взрыва на центральных станциях лондонского метро "Кингс-кросс", "Эджвэр-роуд" и "Олдгейт" и в двухэтажном автобусе на площади Тависток-сквер. Совершенные четырьмя террористами-смертниками взрывы унесли жизни 52 пассажиров, еще 700 человек получили ранения и травмы.

Официальная хронология

Представитель столичной полиции Мэтью Рассел сообщил РИА Новости, что вызов со станции поступил примерно в 08.20 (10.20 мск), на место выехали медики, пожарные, офицеры столичной и транспортной полиции, чуть позже приехали сотрудники контртеррористической полиции. На месте развернут мобильный штаб.

Согласно заявлению представителя лондонской "скорой" Наташи Уиллс, 18 человек после ЧП были госпитализированы. Позже в Twitter медслужба сообщила, что угрозы жизни пострадавших нет.

Станция "Парсонс-грин" расположена на зеленой ветке метро Дистрикт (District line), длина ветки составляет боле 60 километров, она проходит через весь город и насчитывает 60 станций. Сама станция находится в районе, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев, неподалеку от одного из самых дорогих районов города Челси. Столичная транспортная компания Transport for London сразу сообщила, что часть ветки от станции "Эрлс Корт" до станции "Уимблдон" была перекрыта из-за инцидента в вагоне поезда. Перекрытой она остается до сих пор, метрополитен сообщает о задержках и сбоях в работе службы, сбои наблюдаются и в работе другой соседней ветки – "Пикадилли" (Piccadilly).

Примерно через полтора часа Скотланд-Ярд сделал новое заявление и сообщил, что рассматривает инцидент на станции как теракт, расследование берет на себя контртеррористическое подразделение.

В этой связи премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13.00 (15.00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета. Как сообщила РИА Новости представитель канцелярии премьера, в состав комитета Cobra входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб. Сама Мэй выразила соболезнования пострадавшим, мэр Лондона Садик Хан призвал горожан сохранять спокойствие и бдительность.

© AP Photo / Dominic Lipinski Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017 © AP Photo / Dominic Lipinski Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Представитель российского посольства сообщил РИА Новости, что россияне в посольство за помощью в связи с терактом не обращались.

Самодельная бомба?

СМИ с самого начала писали о самодельной бомбе, которую пронесли в вагон поезда. Позже пользователи соцсетей опубликовали фотографии, предположительно, этого взрывного устройства.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули подтвердил эту информацию. "По нашим данным, было подорвано самодельное взрывное устройство", — сказал он.

Свидетельства очевидцев

"Я видела окровавленных людей, нескольких. Не могу сказать, сколько их было. Они шли самостоятельно, кто-то при помощи других (эвакуированных) пассажиров", — рассказала РИА Новости местная жительница Стефани, утверждающая, что видела момент эвакуации после взрыва.

Другой местный житель Абдул сообщил, что также заметил "пару людей со следами крови и в помятой одежде". Он не смог уточнить, сколько именно пострадавших он видел, сказав лишь, что "люди кричали".

"Я утром проходила мимо, я не слышала взрыва, но я видела, как люди бежали от станции. Многие были напуганы, люди кричали", — рассказала РИА Новости пожилая местная жительница Кристи. По ее словам, она оказалась у метро случайно, когда вышла в магазин ранним утром. "Я наблюдала за происходящим, и мне показалось, что службы метро быстро эвакуировали людей. Они очень быстро всех вывели. Массовой паники не было, люди просто были сильно напуганы", — сказала она.

Другой местный житель, представившийся Джорджем, рассказал, что на станции в момент взрыва находился его друг, с которым он связался сразу после сообщений СМИ об инциденте.

"Он мне рассказал, что взрыв произошел не на самой станции, а на путях при подъезде к ней. С его слов я понял, что могло бы случиться что-то страшное, если бы поезд проехал на станцию и взрыв произошел бы там. Он говорил, что слышал хлопок, а потом дежурный по станции объявил об эвакуации – и все пошли к выходу", — сказал Джордж.

По словам стоящих в оцеплении полицейских, пассажиров метро удалось быстро эвакуировать, и станция была сразу же закрыта.

"Наша полицейская станция находится рядом (в пяти минутах ходьбы), тут же, за углом — пожарная часть. Все, кто был нужен во время инцидента, сразу оказались на месте", — сказала РИА Новости офицер полиции Энни.