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В мире

"Я видела окровавленных людей": в лондонском метро прогремел взрыв

Сюжет:
Взрыв в лондонском метро (40)
14:4415.09.2017
(обновлено: 15:21 15.09.2017)
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© REUTERS / Hannah McKayСитуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Пятница в Лондоне началась с нового ЧП – ранним утром в час пик на станции метро "Парсонс-грин" (Parsons Green) в спальном районе взорвалась самодельная бомба, полиция рассматривает версию теракта, пострадали 22 человека. Хорошая новость одна – никто из пассажиров подземки не погиб и жизни всех пострадавших вне опасности.

Британским СМИ пятничное происшествие напомнило страшные события июля 2005 года. Тогда в утренний час пик один за другим произошли четыре взрыва на центральных станциях лондонского метро "Кингс-кросс", "Эджвэр-роуд" и "Олдгейт" и в двухэтажном автобусе на площади Тависток-сквер. Совершенные четырьмя террористами-смертниками взрывы унесли жизни 52 пассажиров, еще 700 человек получили ранения и травмы.

Официальная хронология

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Число пострадавших при взрыве в лондонском метро увеличилось до 22
Представитель столичной полиции Мэтью Рассел сообщил РИА Новости, что вызов со станции поступил примерно в 08.20 (10.20 мск), на место выехали медики, пожарные, офицеры столичной и транспортной полиции, чуть позже приехали сотрудники контртеррористической полиции. На месте развернут мобильный штаб.

Согласно заявлению представителя лондонской "скорой" Наташи Уиллс, 18 человек после ЧП были госпитализированы. Позже в Twitter медслужба сообщила, что угрозы жизни пострадавших нет.

Станция "Парсонс-грин" расположена на зеленой ветке метро Дистрикт (District line), длина ветки составляет боле 60 километров, она проходит через весь город и насчитывает 60 станций. Сама станция находится в районе, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев, неподалеку от одного из самых дорогих районов города Челси. Столичная транспортная компания Transport for London сразу сообщила, что часть ветки от станции "Эрлс Корт" до станции "Уимблдон" была перекрыта из-за инцидента в вагоне поезда. Перекрытой она остается до сих пор, метрополитен сообщает о задержках и сбоях в работе службы, сбои наблюдаются и в работе другой соседней ветки – "Пикадилли" (Piccadilly).

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Медики рассказали о состоянии 18 пострадавших при теракте в Лондоне
Примерно через полтора часа Скотланд-Ярд сделал новое заявление и сообщил, что рассматривает инцидент на станции как теракт, расследование берет на себя контртеррористическое подразделение.

В этой связи премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13.00 (15.00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета. Как сообщила РИА Новости представитель канцелярии премьера, в состав комитета Cobra входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб. Сама Мэй выразила соболезнования пострадавшим, мэр Лондона Садик Хан призвал горожан сохранять спокойствие и бдительность.

© AP Photo / Dominic LipinskiПолиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AP Photo / Dominic Lipinski
Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Представитель российского посольства сообщил РИА Новости, что россияне в посольство за помощью в связи с терактом не обращались.

Самодельная бомба?

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Бомба в лондонском метро сработала не полностью, считает полиция
СМИ с самого начала писали о самодельной бомбе, которую пронесли в вагон поезда. Позже пользователи соцсетей опубликовали фотографии, предположительно, этого взрывного устройства.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули подтвердил эту информацию. "По нашим данным, было подорвано самодельное взрывное устройство", — сказал он.

Свидетельства очевидцев

"Я видела окровавленных людей, нескольких. Не могу сказать, сколько их было. Они шли самостоятельно, кто-то при помощи других (эвакуированных) пассажиров", — рассказала РИА Новости местная жительница Стефани, утверждающая, что видела момент эвакуации после взрыва.

LIVE: Ситуация возле станции метро в Лондоне, где произошел взрыв
© Ruptly
Очевидцы рассказали о панике после теракта в лондонском метро
Другой местный житель Абдул сообщил, что также заметил "пару людей со следами крови и в помятой одежде". Он не смог уточнить, сколько именно пострадавших он видел, сказав лишь, что "люди кричали".

"Я утром проходила мимо, я не слышала взрыва, но я видела, как люди бежали от станции. Многие были напуганы, люди кричали", — рассказала РИА Новости пожилая местная жительница Кристи. По ее словам, она оказалась у метро случайно, когда вышла в магазин ранним утром. "Я наблюдала за происходящим, и мне показалось, что службы метро быстро эвакуировали людей. Они очень быстро всех вывели. Массовой паники не было, люди просто были сильно напуганы", — сказала она.

Другой местный житель, представившийся Джорджем, рассказал, что на станции в момент взрыва находился его друг, с которым он связался сразу после сообщений СМИ об инциденте.

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Теракты в Европе в 2016-2017 годах
"Он мне рассказал, что взрыв произошел не на самой станции, а на путях при подъезде к ней. С его слов я понял, что могло бы случиться что-то страшное, если бы поезд проехал на станцию и взрыв произошел бы там. Он говорил, что слышал хлопок, а потом дежурный по станции объявил об эвакуации – и все пошли к выходу", — сказал Джордж.

По словам стоящих в оцеплении полицейских, пассажиров метро удалось быстро эвакуировать, и станция была сразу же закрыта.

Теракты в Европе
© РИА Новости, Инфографика
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Теракты в Европе

"Наша полицейская станция находится рядом (в пяти минутах ходьбы), тут же, за углом — пожарная часть. Все, кто был нужен во время инцидента, сразу оказались на месте", — сказала РИА Новости офицер полиции Энни.

Первые кадры с места взрыва в лондонском метро
© REUTERS / twitter/@ASolopovasВзрыв произошел в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.Возле станции метро Parsons Green в Лондоне после взрыва. 15 сентября 2017
© REUTERS / twitter/@ASolopovas
Взрыв произошел в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
© REUTERS / Hannah McKayПо словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.
© REUTERS / Hannah McKayПоявились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу со станции, началась паника.Полицейский в вагоне поезда метро у станции Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Появились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу со станции, началась паника.
© REUTERS / Kevin CoombsЧасть зеленой ветки лондонского метро от станции "Эрлс-Корт" до станции "Уимблдон" пока перекрыта.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Часть зеленой ветки лондонского метро от станции "Эрлс-Корт" до станции "Уимблдон" пока перекрыта.
© REUTERS / Kevin CoombsГлава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Глава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.
© REUTERS / Hannah McKayИзначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Изначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПозднее Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт, расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Позднее Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт, расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasНа место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
На место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.
© REUTERS / Kevin CoombsЭкс-глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Экс-глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13:00 (15:00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13:00 (15:00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.
© REUTERS / Kevin CoombsПосольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции "Парсонс-Грин", где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции "Парсонс-Грин", где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.
© REUTERS / Kevin CoombsРоссийское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44 (0) 7768 566 868.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Российское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44 (0) 7768 566 868.
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ashylight
Демократия пришла наконец и в Лондон, так вот чем оборачиваться поддержка умеренных головорубов, кто бы мог подумать...
15:08
15.09.2017
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