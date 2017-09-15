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В мире

Жители Лондона предлагали пострадавшим при взрыве в метро воду и кофе

Сюжет:
Взрыв в лондонском метро (38)
14:3815.09.2017
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© AP Photo / Dominic LipinskiПолиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AP Photo / Dominic Lipinski

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Жители района Лондона, где расположена станция метро, на которой произошел взрыв, предлагали пострадавшим воду и кофе, а прибывшим на место ЧП полицейским и журналистам — розетки для зарядки смартфонов и другой электроники.

LIVE: Ситуация возле станции метро в Лондоне, где произошел взрыв
© Ruptly
Очевидцы рассказали о панике после теракта в лондонском метро
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в час пик на станции метро "Парсонс-грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Представитель службы скорой помощи Наташа Уиллс заявила, что 18 человек госпитализированы после теракта.

"Мы узнали о случившемся почти сразу, мы услышали крики, вышли посмотреть, что случилось. Людей было много, мы поняли, что в такой ситуации им нужна помощь, но мы не хотели мешать полиции и пожарным и открыли свой дом, повесив объявление на двери", — рассказала РИА Новости местная жительница Луиза.

На двери дома Луизы висит написанное фломастером от руки объявление "Вода, туалеты, розетки для зарядных устройств. Пользуйтесь, не стесняйтесь".

Собеседница агентства рассказала, что несколько человек обратились к ней "за стаканом воды", одна женщина попросила чаю.

"Людям нужно было понять, что они в безопасности", — добавила она.

После того, как все, кто попал в ЧП, были эвакуированы, женщина решила не снимать объявление.

"Теперь здесь собрались десятки журналистов, полицейские — мы приглашаем и их. Вы же на работе и будете целый день стоять на улице. Хотите кофе?" — сказала она.

Ее примеру последовали и некоторые соседи.

Несколько кафе рядом со станцией повесили объявления о том, что будут бесплатно предлагать воду, кофе и чай пострадавшим, а также откроют для всех желающих туалеты и предоставят розетки для зарядки смартфонов. В настоящее время они продолжают работать, их услугами пользуются журналисты и полицейские.

Первые кадры с места взрыва в лондонском метро
© REUTERS / twitter/@ASolopovasВзрыв произошел в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.Возле станции метро Parsons Green в Лондоне после взрыва. 15 сентября 2017
© REUTERS / twitter/@ASolopovas
Взрыв произошел в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
© REUTERS / Hannah McKayПо словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.
© REUTERS / Hannah McKayПоявились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу со станции, началась паника.Полицейский в вагоне поезда метро у станции Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Появились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу со станции, началась паника.
© REUTERS / Kevin CoombsЧасть зеленой ветки лондонского метро от станции "Эрлс-Корт" до станции "Уимблдон" пока перекрыта.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Часть зеленой ветки лондонского метро от станции "Эрлс-Корт" до станции "Уимблдон" пока перекрыта.
© REUTERS / Kevin CoombsГлава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Глава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.
© REUTERS / Hannah McKayИзначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Изначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПозднее Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт, расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Позднее Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт, расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasНа место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
На место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.
© REUTERS / Kevin CoombsЭкс-глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Экс-глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13:00 (15:00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13:00 (15:00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.
© REUTERS / Kevin CoombsПосольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции "Парсонс-Грин", где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции "Парсонс-Грин", где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.
© REUTERS / Kevin CoombsРоссийское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44 (0) 7768 566 868.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Российское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44 (0) 7768 566 868.
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Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Взрыв в лондонском метро признали терактом
Расположенные рядом со станцией школы и детские сады не закрыты и продолжают работать.

"Мы работаем, сразу после инцидента к нам пришел полицейский, но закрываться мы не стали, большинство детей к нам привели сегодня", — рассказала РИА Новости администратор ближайшего к станции детского сада.

"Это случилось, когда я вела сына в школу. Мне на телефон пришло оповещение от новостного сайта. Мы решили все-таки пойти в школу, там нас встретили и сказали, что не будут отменять занятия, но на первые час-два введут режим изоляции, когда ворота будут заперты и доступ в школу будет закрыт. В школе дежурил полицейский", — рассказала жительница района Кэйти.

В настоящее время оцепление у станции метро сохраняется, на ближайших улицах закрыто движение автотранспорта, у тротуаров припаркованы микроавтобусы полиции. Ветка метро, на которой произошел взрыв, закрыта, автобусы движутся в объезд закрытых дорог.

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LIVE: Ситуация возле станции метро в Лондоне, где произошел взрыв
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