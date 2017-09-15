Жители Лондона предлагали пострадавшим при взрыве в метро воду и кофе

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Жители района Лондона, где расположена станция метро, на которой произошел взрыв, предлагали пострадавшим воду и кофе, а прибывшим на место ЧП полицейским и журналистам — розетки для зарядки смартфонов и другой электроники.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в час пик на станции метро "Парсонс-грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Представитель службы скорой помощи Наташа Уиллс заявила, что 18 человек госпитализированы после теракта.

"Мы узнали о случившемся почти сразу, мы услышали крики, вышли посмотреть, что случилось. Людей было много, мы поняли, что в такой ситуации им нужна помощь, но мы не хотели мешать полиции и пожарным и открыли свой дом, повесив объявление на двери", — рассказала РИА Новости местная жительница Луиза.

На двери дома Луизы висит написанное фломастером от руки объявление "Вода, туалеты, розетки для зарядных устройств. Пользуйтесь, не стесняйтесь".

Собеседница агентства рассказала, что несколько человек обратились к ней "за стаканом воды", одна женщина попросила чаю.

"Людям нужно было понять, что они в безопасности", — добавила она.

После того, как все, кто попал в ЧП, были эвакуированы, женщина решила не снимать объявление.

"Теперь здесь собрались десятки журналистов, полицейские — мы приглашаем и их. Вы же на работе и будете целый день стоять на улице. Хотите кофе?" — сказала она.

Ее примеру последовали и некоторые соседи.

Несколько кафе рядом со станцией повесили объявления о том, что будут бесплатно предлагать воду, кофе и чай пострадавшим, а также откроют для всех желающих туалеты и предоставят розетки для зарядки смартфонов. В настоящее время они продолжают работать, их услугами пользуются журналисты и полицейские.

Расположенные рядом со станцией школы и детские сады не закрыты и продолжают работать.

"Мы работаем, сразу после инцидента к нам пришел полицейский, но закрываться мы не стали, большинство детей к нам привели сегодня", — рассказала РИА Новости администратор ближайшего к станции детского сада.

"Это случилось, когда я вела сына в школу. Мне на телефон пришло оповещение от новостного сайта. Мы решили все-таки пойти в школу, там нас встретили и сказали, что не будут отменять занятия, но на первые час-два введут режим изоляции, когда ворота будут заперты и доступ в школу будет закрыт. В школе дежурил полицейский", — рассказала жительница района Кэйти.

В настоящее время оцепление у станции метро сохраняется, на ближайших улицах закрыто движение автотранспорта, у тротуаров припаркованы микроавтобусы полиции. Ветка метро, на которой произошел взрыв, закрыта, автобусы движутся в объезд закрытых дорог.