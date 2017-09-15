Каталонские политики написали письмо Рахою с просьбой о референдуме

МАДРИД, 15 сен – РИА Новости. Каталонские политики, ранее заявившие, что проведут так называемый "референдум о независимости" 1 октября, направили письмо главе испанского правительства Мариано Рахою с просьбой согласиться на проведение голосования, копию письма направили главе государства Фелипе VI.

Под письмом, выдержки из которого приводятся на сайте elnacional.cat, подписались председатель Женералитета Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Карме Форкадель, мэр Барселоны Ада Колау.

Авторы послания призывают "к диалогу, чтобы обсудить, как можно договориться о том, чтобы каталонцы провели референдум". "Открытый диалог и без условий. Диалог политический, с позиции легитимности, которую каждый представляет, для того, чтобы сделать возможным то, что в демократических странах никогда не является проблемой и тем более преступлением: услышать голос гражданского общества", — говорится в документе.

Каталонские политики обвинили испанские власти в нежелании "открыть дверь для диалога". "Испанское Государство предприняло беспрецедентные репрессивные меры, от ограничения свободы на выражение мнения, создания препятствий для проведения общественных мероприятий и угроз СМИ, до задержаний 75% мэров Каталонии за то, что они продемонстрировали готовность участвовать в референдуме".

В письме также говорится, что "в демократических системах политические конфликты разрешатся через политические предложения, которые являются следствием переговоров и диалога".

Каталонские политики признают, что между Каталонией и Испанией существует очевидный конфликт, и заверяют, что "готовы к диалогу". "Наша готовность к диалогу была, есть и будет постоянной", — говорится в послании.

Несмотря на свои заверения, адресованные главе испанского кабинета, правительство Каталонии продолжает подготовку к так называемому "референдуму о независимости", который состоится, по их мнению, 1 октября, несмотря на решение Конституционного суда приостановить его проведение.

15 октября официально стартовала "предвыборная кампания". Накануне на бывшей арене быков в Таррагоне — Tarraco Arena – где собрались 9 тысяч человек, был дан официальный старт кампании. На церемонии присутствовали Карлес Пучдемон и Ориол Жункерас.

"Кто-то думает, что 1 октября мы не проголосуем? Что они думают о нас, каталонцах, как о людях? Мы в Каталонии демократы", — заявил председатель Женералитета. По мнению его зама, 1 октября состоится "массовое голосование". "Мы уже выиграли, хотя они (власти Испании – ред.) об этом пока не знают", — сказал Жункерас.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.