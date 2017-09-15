Число пострадавших при взрыве в лондонском метро увеличилось до 22

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости. Число пострадавших при взрыве самодельной бомбы в метро на станции Parsons Green в Лондоне увеличилось до 22 человек, сообщается на сайте Национальной системы здравоохранения NHS.

"Скорая помощь увезла в больницы 18 пациентов, еще несколько человек обратились самостоятельно", — сказано в сообщении. Отмечается, что все пациенты вне опасности.

Взрыв произошел ранним утром, полиция рассматривает версию теракта.