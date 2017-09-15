Генсек ООН осудил новый ракетный пуск в КНДР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает новый ракетный запуск в КНДР, призывает Пхеньян прекратить такие испытания, заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь осуждает запуск 15 сентября Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) еще одной баллистической ракеты. Это явное нарушение резолюций Совета Безопасности произошло всего через несколько дней после того, как КНДР произвела шестое ядерное испытание", — говорится в заявлении Дюжаррика, поступившем в РИА Новости.

"Генеральный секретарь призывает руководство КНДР прекратить дальнейшие испытания, соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности", — отметил Дюжаррик, добавив, что Гутерреш также выступает за возобновление диалога о денуклеаризации Корейского полуострова.

По словам Дюжаррика, генсек ООН намерен обсудить ситуацию на Корейском полуострове со всеми заинтересованными сторонами "на полях" предстоящего на следующей неделе сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН.

Ракета КНДР, выпущенная около 6.57 (00.57 мск), в промежуток с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японию и в 7.16 (1.16 мск) упала в 2,2 тысячи километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи километров, высота — около 800 километров. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3,7 тысячи километров с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.

В связи с этим премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН.