Марат Башаров попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Российский актер и телеведущий Марат Башаров попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.
Как сообщается на сайте, Башаров внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконную гастрольную деятельность на территории Крыма".
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.