Премьер Бангладеш поднимет вопрос кризисной ситуации в Мьянме на ГА ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сен – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в субботу отправится в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, бангладешский лидер намерена в ходе сессии поднять проблему межэтнических столкновений в мьянманском штате Ракхайн, сообщил министр иностранных дел страны Абул Хасан Махмуд Али.

Хасина выступит перед Генассамблеей 21 сентября, в тот же день она проведет встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

"Она попросит ООН о немедленной имплементации рекомендаций, сделанных комиссией Кофи Аннана. Характеризуя насильственные этнические чистки Мьянмы против рохинджа как серьезное нарушение прав человека, премьер-министр призовет мировых лидеров сыграть эффективную роль в этом", — приводит слова Махмуда Али издание Dhaka Tribune.

В сентябре 2016 года была создана Консультативная комиссия по ситуации в Ракхайне, которую возглавил экс-генсек ООН Кофи Аннан. Комиссия была создана Фондом Кофи Аннана и офисом государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи с целью выработать комплексные рекомендации по разрешению конфликта. Комиссия представила 63-страничный доклад в августе этого года, текст доступен на официальном сайте комиссии.

Махмуд Али заявил, что 72-сессия Генассамблеи будет иметь особое значение. "В этом году конференция проходит в то время, когда сотни тысяч невинных беженцев-рохинджа бегут в Бангладеш, чтобы избежать смерти в Мьянме. В последние три недели около 400 тысяч беженцев прибыли в Бангладеш. До этого около 400 тысяч представителей рохинджа уже были в Бангладеш. Наша страна столкнулась с беспрецедентным кризисом в предоставлении гуманитарной помощи тысячам беженцев-рохинджа и попытках вернуть их в свою страну", — добавил Махмуд Али.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Более 400 человек погибли.