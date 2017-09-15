МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Шестилетний мальчик, который являлся гражданином России, скончался в больнице в Осло, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии.

Норвежская телерадиокомпания NRK сообщила, что шестилетний Джабраил Сулейманов скончался в результате врачебной ошибки, допущенной в конце августа в клинике города Брегена. У мальчика была диагностирована опухоль мозга, он получал химиотерапию, причем два разных лекарства вводились разными способами – одно в мозг, другое внутривенно. Сообщается, что медработник клиники в Бергене перепутал ампулы, и ребенка пришлось ввести в состояние искусственной комы.

Врачи диагностировали смерть мозга, но родители мальчика настояли на переводе его в королевскую клинику Осло. В четверг медики пришли к выводу о том, что ребенка спасти нельзя, и его отключили от аппаратуры жизнеобеспечения.

"Посольство России в Норвегии может подтвердить, что ребенок является гражданином России", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства Ольга Кирьяк.

По ее словам, сотрудники посольства связывались с больницей в Осло и в настоящее время "продолжают следить за ходом расследования обстоятельств дела". В то же время она отметила, что родители мальчика не обращались в посольство за помощью с перевозом тела мальчика в Россию, что ограничивает возможности дипмиссии "по оказанию предусмотренной в подобных случаях помощи".

Смерть мальчика подтвердили и в королевской больнице Осло. "Я могу подтвердить только, что мальчик скончался в четверг в 16.38 (17.38 мск). Говорить о причине смерти мы не можем. Этот случай расследует норвежская Государственная служба по надзору в сфере здравоохранения", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы королевской больницы Осло Андерс Байер.

По данным телерадиокомпания NRK, больница признала, что причиной смерти ребенка стала врачебная ошибка. "Мы приносим глубочайшие извинения за то, что этот маленький мальчик скончался в результате врачебной ошибки в нашей больнице. У ребенка было онкологическое заболевание", — приводит телекомпания слова административного директора клиники Бергена Ейвинда Хансена.

К расследованию дела подключилась полиция. Пока обвинения никому не предъявлены, но в подобных случаях дело может закончиться тюремным заключением на срок до шести лет для сотрудника больницы, совершившего ошибку.