МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Шестилетний мальчик, который являлся гражданином России, скончался в больнице в Осло, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии.
Врачи диагностировали смерть мозга, но родители мальчика настояли на переводе его в королевскую клинику Осло. В четверг медики пришли к выводу о том, что ребенка спасти нельзя, и его отключили от аппаратуры жизнеобеспечения.
"Посольство России в Норвегии может подтвердить, что ребенок является гражданином России", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства Ольга Кирьяк.
Смерть мальчика подтвердили и в королевской больнице Осло. "Я могу подтвердить только, что мальчик скончался в четверг в 16.38 (17.38 мск). Говорить о причине смерти мы не можем. Этот случай расследует норвежская Государственная служба по надзору в сфере здравоохранения", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы королевской больницы Осло Андерс Байер.
По данным телерадиокомпания NRK, больница признала, что причиной смерти ребенка стала врачебная ошибка. "Мы приносим глубочайшие извинения за то, что этот маленький мальчик скончался в результате врачебной ошибки в нашей больнице. У ребенка было онкологическое заболевание", — приводит телекомпания слова административного директора клиники Бергена Ейвинда Хансена.
К расследованию дела подключилась полиция. Пока обвинения никому не предъявлены, но в подобных случаях дело может закончиться тюремным заключением на срок до шести лет для сотрудника больницы, совершившего ошибку.