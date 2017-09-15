Во Львовской области не нашли судей для рассмотрения дела Саакашвили

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Мостиский районный суд Львовской области не нашел судей для рассмотрения дела о привлечении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к административной ответственности по обвинению в незаконном пересечении границы, сообщило в пятницу интернет-издание "Страна.UA" со ссылкой на документ о распределении дел в суде.

Ранее представители Госпогранслужбы Украины вручили адвокату Саакашвили протокол об административном нарушении, в котором политика обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 325 долларов. Дело направлено на рассмотрение в Мостиский райсуд Львовской области, заседание запланировано на 18 сентября. Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил РИА Новости, что украинские власти могут на основании этого решения запустить механизм выдворения Саакашвили с Украины, как лица без гражданства, совершившего административное правонарушение.

По данным "Страны.UA", в распоряжение издания попал документ о результатах автоматизированного распределения дела Саакашвили в Мостиском суде, согласно которому для рассмотрения этого дела в суде не нашлось судей.

Как сообщает издание, данная ситуация возникла по той причине, что из-за судебной реформы в этом суде осталось всего двое судей – Юрий Кичак и Юрий Билоус. Причем у Кичака истек пятилетний срок его полномочий, на который он был назначен еще в 2009 году указом Виктора Ющенко, занимавшего в то время пост президента.

Билоус, единственный оставшийся в Мостиском райсуде полномочный судья, ушел в отпуск. Последняя дата, когда согласно реестру судебных решений он рассматривал дела – 25 августа, добавляет издание.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция сообщила, что возбуждено дело по пяти статьям из-за прорыва Саакашвили и его сторонниками госграницы. В частности, дело расследуется по статьям о незаконной переправке лиц через границу и сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительных органов.