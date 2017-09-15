Саакашвили приехал в Херсон в рамках тура по Украине

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили находится в Херсоне, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

Ранее Саакашвили начал свой тур по Украине в поисках единомышленников с Черновцов.

"Михаил сейчас в Херсоне. Он планирует навестить капеллана, которого задерживали (за прорыв границы — ред.)", — сказали в пресс-службе.

В партии добавили, что Саакашвили подтвердил намерение посетить Киев 19 сентября.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили в понедельник на пресс-конференции во Львове заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.