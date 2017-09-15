Порошенко назвал себя "президентом мира"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что является "президентом мира", заверив, что Украина не собирается "ни на кого нападать".

"Я президент мира, мы хотим мира и вот почему мы сосредоточены на том, чтобы содействовать нашей инициативе двухлетней о миротворцах в Донбассе", — сказал Порошенко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, которую в пятницу в прямом эфире транслирует украинское телевидение.

Говоря о предстоящем визите в Нью-Йорк, Порошенко не ответил прямо на вопрос, будет ли у него встреча с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Генассамблеи ООН.

"В Нью-Йорке нужно очень много сделать. Наша встреча, я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность. Мы не хотим ни на кого нападать, это нам противно", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос о его ожиданиях от визита в США и возможной встречи с президентом этой страны.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита в украинскую столицу.