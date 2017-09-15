Появилось видео с места теракта в лондонском метро

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В сети появилось видео с места происшествия в лондонском метро на станции "Парсонс Грин", на котором видно догорающее взрывное устройство внутри вагона.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в час пик на станции метро "Парсонс-грин" на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Представитель службы скорой помощи Наташа Уиллс заявила, что 18 человек госпитализированы после теракта.

На записи видно, что за закрытыми дверями вагона метро на полу лежит догорающее взрывное устройство, оно объято небольшими языками пламени. Люди без спешки проходят мимо вагона и через окно заглядывают внутрь, показывая пальцем на догорающий предмет.

На записи видно, что взрыв не привел к серьезным разрушениям внутри вагона.

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