КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что необходимо убиться, не является ли идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе, которую поддержал президент России Владимир Путин, "ловушкой".
Он отметил, что в первую очередь необходимо решить вопрос определения границы, необходимости реализации минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.