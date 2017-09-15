При теракте в лондонском метро была использована самодельная бомба

Горящий пакет на месте инцидента на станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Горящий пакет на месте инцидента на станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. Взрыв на станции лондонского метро "Парсонс грин" был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства, сообщил журналистам глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

"По нашим данным, было подорвано самодельное взрывное устройство", — сказал Роули.

Он призвал лондонцев, ставших свидетелями инцидента, помочь расследованию, и сообщить все, что им известно.

Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции "Парсонс грин" на западе Лондона. Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.