Германия обеспокоена отсутствием решения кризиса вокруг Катара

БЕРЛИН, 15 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Видимое решение конфликта между Катаром и соседними государствами все еще отсутствует, это беспокоит Берлин, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам после встречи с эмиром Катара в Берлине.

"Мы с озабоченностью наблюдаем, что через 100 дней после начала конфликта видимое решение отсутствует. И мы говорили о том, что его участники должны как можно скорее сесть за стол переговоров. Германия не является стороной этого конфликта, но Германия, исходя из собственных ценностей, хочет внести вклад в разрешение этого конфликта, причем при сохранении лица всеми участниками. Мы будем использовать наши многосторонние контакты для переговоров, чтобы сделать возможным урегулирование", — сказала Меркель.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.