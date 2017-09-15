Очевидцы рассказали о панике после теракта в лондонском метро

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ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. В Лондоне на станции метро Парсонс-Грин прогремел взрыв. Очевидцы рассказали РИА Новости о первых минутах после теракта.

Взрыв произошел в час пик. Ранения получили 18 человек, их жизни ничего не угрожает. Часть людей пострадали от ожогов, другие — из-за давки, которая началась, когда пассажиры в панике бросились прочь от места взрыва. В полиции заявили, что в вагоне взорвалась самодельная бомба.

"Я утром проходила мимо, я не слышала взрыва, но я видела, как люди бежали от станции. Многие были напуганы, люди кричали", — рассказала РИА Новости пожилая местная жительница Кристи.

По ее словам, она оказалась у метро случайно, когда вышла в магазин ранним утром.

"Я наблюдала за происходящим, и мне показалось, что службы метро быстро эвакуировали людей. Они очень быстро всех вывели. Массовой паники не было, люди просто были сильно напуганы", — добавила женщина.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) 15 сентября 2017 г. Другой местный житель, представившийся Джорджем, рассказал, что на станции в момент взрыва находился его друг, с которым он связался сразу после сообщений СМИ об инциденте. Другой местный житель, представившийся Джорджем, рассказал, что на станции в момент взрыва находился его друг, с которым он связался сразу после сообщений СМИ об инциденте.

"Он мне рассказал, что взрыв произошел не на самой станции, а на путях при подъезде к ней. С его слов я понял, что могло бы случиться что-то страшное, если бы поезд проехал на станцию и взрыв произошел бы там. Он говорил, что слышал хлопок, а потом дежурный по станции объявил об эвакуации и все пошли к выходу", — сказал Джордж.

По словам стоящих в оцеплении полицейских, пассажиров метро удалось быстро эвакуировать, и станция была сразу же закрыта.

"Наша полицейская станция находится рядом (в пяти минутах ходьбы), тут же, за углом — пожарная часть. Все, кто был нужен во время инцидента, сразу оказались на месте", — рассказала РИА Новости офицер полиции Энни.

ЧП на западе Лондона произошло в час пик, когда горожане ехали на работу. Ветка метро, на которой произошел взрыв, частично закрылась, а городское управление транспорта призвало людей пользоваться наземным транспортом.

На улицах в западных районах образовались многокилометровые пробки, люди пытались сесть в автобусы, но они были переполнены и стояли в заторах. Многие решили добираться до работы пешком.

Still unclear but very scary — extremely heavy armed police presence now #ParsonsGreen pic.twitter.com/WkodyNsfk0 — Alex Littlefield (@A_Littlefield) 15 сентября 2017 г.

"Я позвонил в офис и сказал, что не могу добраться до них вовремя. Там отнеслись с пониманием. Ну а для меня это лишний повод пройтись. Путь мой до работы займет около часа, но что делать — в автобус влезть невозможно, да и тот идет медленно", — рассказал РИА Новости служащий одного из риелторских агентств.

На месте взрыва работают медики, вооруженные полицейские и пожарные. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13.00 (15.00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета в связи с терактом.

Парсонс-грин — небогатый район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Он находится неподалеку от одного из самых дорогих районов города Челси.