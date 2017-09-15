В мире от недоедания страдают более 800 миллионов человек

РИМ, 15 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Число жителей планеты, страдающих от недоедания, увеличилось до 815 миллионов человек и составило 11%, говорится в докладе пяти гуманитарных организаций ООН "Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире", который представлен в пятницу в Риме.

Масштабы голода сокращались на протяжении десяти лет, но сегодня его рост обусловлен увеличением числа военных конфликтов и последствиями изменения климата, утверждается в объемном документе, который составили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная продовольственная программа, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Их доклад впервые оценивает ситуацию с продовольственной безопасности в контексте планов ООН по ликвидации голода к 2030 году.

"Пока неясно, сигнализируют ли недавний всплеск распространенности голода и снижение уровня продовольственной безопасности о повороте к новой тенденции, либо это лишь отражение острой переходной ситуации. В любом случае, если сравнивать с 2010 годом, темпы снижения уровня и облегчения степени недоедания заметно замедлились. Эти отрезвляющие новости получены в год, когда в Южном Судане был официально объявлен голод, а еще в ряде стран, в том числе в Йемене, Нигерии и Сомали, отсутствие продовольственной безопасности достигло кризисного уровня и тоже грозит обернуться голодом", — говорится в докладе.

Детское и взрослое питание

Распространенность недостаточного питания среди детей продолжает снижаться. На глобальном уровне за период с 2005 года доля детей, отстающих в росте, сократилась с 29,5 до 22,9%. В 2016 году все еще отставал в росте каждый четвертый ребенок – это 155 миллионов детей. В Африке, Южной Азии и Океании (без Австралии и Новой Зеландии) от задержки роста страдают до трети детей в возрасте до пяти лет. Жизни 52 миллионов, или 8%, детей угрожает истощение.

В то же время количество детей в возрасте до пяти лет, страдающих от избыточного веса, в 2016 году достигло 41 миллиона (6%), в то время как в 2005 году их доля составляла всего лишь 5 %.

Беспокойство вызывает также распространение анемии, которой подвержены почти треть женщин детородного возраста, и ожирения среди взрослых обоих полов, в том числе в странах с низкими и средними доходами. Отмечается, что две эти тенденции обусловлены не столько военными конфликтами и климатическими факторами, сколько изменениями в режиме питания, распространению сидячего образа жизни и периодами ухудшения экономической ситуации.

В 2014 году от ожирения страдало более 600 миллионов человек, то есть примерно 13% взрослого населения планеты. Показатели по регионам сильно расходятся: наиболее серьезно проблема ощущается в Северной Америке, Европе и Океании, где ожирением страдает 28% взрослого населения, в то время как в Азии этот показатель составляет 7%, а в Африке – 11%.

Конфликты и их роль

"За последние десять лет резко увеличилось количество конфликтов, они приобрели более сложный характер и с трудом поддаются урегулированию", заявляют в предисловии руководители пяти ооновских организаций. По их словам, в охваченных конфликтами районах особенно велика доля детей, живущих в условиях отсутствия продовольственной безопасности и достаточного питания, а еще более тревожная ситуация сложилась в странах, затронутых затяжным кризисом, где ослабли институты.

Так, в начале 2017 года голод был официально объявлен в ряде районов Южного Судана, а еще в трех странах (Йемен, северо-восток Нигерии, Сомали) были выпущены предупреждения о высоком риске голода. В Сирии суровая засуха, утверждается в докладе, могла стать одним из факторов, приведших к отсутствию продовольственной безопасности и гражданской войне в этой арабской республике:

"Случившаяся в 2006-2007 годах сильная засуха привела к коллапсу сельскохозяйственной системы Сирийской Арабской Республики, в 2008 году объемы производства большей части мелких и средних фермерских и скотоводческих хозяйств упали до нуля или почти до нуля, поголовье скота было почти полностью потеряно. Таким фермерам не были обеспечены социальные гарантии, для большинства единственным спасением стало переселение в города. В результате порядка полутора миллионов сирийцев присоединились к скопившимся в крупнейших городах Сирийской Арабской Республики – Дамаске, Алеппо, Хомсе, Латакии и др. – иракским беженцам, число которых продолжало расти. Доля беженцев и переселявшихся целыми общинами сельских жителей в населении этих городов достигла 20%, их жилье не соответствовало общепризнанным стандартам, среди них быстро росла безработица, они не получали помощи от государства, либо объем такой помощи был минимальным. В результате в ряде общин вспыхнули восстания", — сообщается в документе.

Всего же за шесть лет войны аграрному сектору Сирии нанесен ущерб, оцениваемый в 16 миллиардов долларов США. Сегодня сельскохозяйственное производство в стране достигло рекордно низкого уровня, примерно половина населения не в состоянии удовлетворить собственные потребности в продовольствии.

Авторы документа делают вывод, что конфликты в мире стали основной движущей силой продовольственных кризисов, они спровоцировали имевшие место в последнее время случаи возникновения голода и отсутствия достаточного питания, которые гораздо острее ощущаются там, где на фоне слабости институтов конфликты принимают затяжную форму.

"Доклад однозначно предупреждает, что построить к 2030 году мир, не знающий голода и неполноценного питания, будет непросто", — говорят его составители.