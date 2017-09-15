Евросоюз планирует ускорить работу над санкциями против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 15 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз ускорит работу над новыми автономными санкциями против КНДР после пуска Пхеньяном очередной баллистической ракеты, считает этот пуск новой вызывающей провокацией, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Сегодняшний пуск КНДР еще одной баллистической ракетой над Японией – новая вызывающая провокация. Это угроза безопасности ближайших соседей КНДР, региона и всего международного сообщества", — заявила Могерини, слова которой приводятся в коммюнике.

Она отметила, что санкционный режим ЕС против КНДР "уже является самым строгим".

"Мы уже работаем над дополнительными автономными мерами ЕС, чтобы дополнить решение, принятое ООН. Наша работа ускорится после последнего пуска", — подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Могерини еще 7 сентября сообщила, что ЕС решил начать работу над подготовкой новых автономных санкций против КНДР, рассчитывая таким образом подтолкнуть Пхеньян к диалогу.

Пхеньян утром в пятницу (00.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи пройдут консультации.