Пассажиры лондонского метро пострадали в давке после взрыва

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пассажиры лондонского метро пострадали в давке, которая началась после взрыва на станции "Парсонс-Грин" в утренний час пик.

Пассажирка Эмма Стивенсон рассказала, что многих людей сбили с ног, когда она и другие пассажиры пытались добраться до выхода со станции. По ее словам, в давке оказался и маленький мальчик, он лежал на полу с разбитым лицом и кричал, сообщает издание Metro.

Еще одна пассажирка – Кэтрин Мэнсон – рассказала, что на выходе из станции она упала на пол, где уже лежали множество людей. Ей удалось спастись только благодаря какому-то мужчине, который помог ей подняться.

В пятницу утром на зеленой ветке лондонского метро погремел взрыв, несколько человек были ранены. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент как теракт. У Ростуризма пока нет данных о том, пострадали ли при ЧП россияне.