Песков прокомментировал упорядочение помощи Донбассу

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Идет некоторое перераспределение гуманитарной помощи РФ Донбассу, но это не сокращение, а упорядочение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планируемом отказе Москвы от помощи юго-востоку Украины.
"Там идет определенное перераспределение, но, вместе с тем, это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, речь идет просто там об упорядочении", — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть публикации СМИ.