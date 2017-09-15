Песков прокомментировал упорядочение помощи Донбассу

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Идет некоторое перераспределение гуманитарной помощи РФ Донбассу, но это не сокращение, а упорядочение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планируемом отказе Москвы от помощи юго-востоку Украины.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что правительство РФ намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

"Там идет определенное перераспределение, но, вместе с тем, это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, речь идет просто там об упорядочении", — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть публикации СМИ.