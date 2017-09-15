Посольство США о визе для Касперского: мы не комментируем частные случаи

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Посольство США в РФ в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с получением визы для Евгения Касперского в ускоренном порядке заявило, что традиционно не комментирует частные случаи оформления виз.

"Мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение американской визы. Как мы ранее заявляли, радикальное сокращение Российской Федерацией числа сотрудников дипмиссий (США) привело к сокращению наших возможностей в вопросе оформления виз. Однако при этом мы отмечали, что в некоторых случаях отдается приоритет отдельным заявкам в зависимости от загруженности наших сотрудников и цели поездки", — заявила РИА Новости глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон в ответ на просьбу прокомментировать возможность получения визы США Евгением Касперским в ускоренном порядке.

Ранее глава компании "Лаборатория Касперского " Евгений Касперский заявил, что согласен выступить в конгрессе США после запрета на продукцию компании в федеральных учреждениях страны. По словам Касперского он надеется "публично ответить на обвинения относительно компании", если сможет "в ускоренном порядке получить визу". Слушания в конгрессе, на которые был приглашен Касперский, состоятся 27 сентября.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. При этом МВБ заявило об обеспокоенности связями некоторых представителей "Лаборатории Касперского" с российской разведкой, но не предоставило обоснований.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Компания заявила, что обвинения властей США в ее адрес основаны на ложных и некорректных данных, и выразила уверенность, что расследование подтвердит необоснованность заявленных обвинений.