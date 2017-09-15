Германия категорически осуждает новый пуск ракеты КНДР

БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости. Правительство ФРГ категорически осуждает последний пуск КНДР баллистической ракеты, заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя правительства Германии Георг Штрайтер.

"Правительство ФРГ категорически осуждает новое ядерное испытание КНДР. Пхеньян снова демонстрирует угрозу всему региону. Мы особенно солидарны с Японией", — сказал Штрайтер.

Он добавил, что ввиду нового пуска ракеты крайне важно быстро пустить в ход новые санкции, за это "особую ответственность несут Россия и КНР".

Пхеньян утром в пятницу (00.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи пройдут консультации.

СБ ООН в понедельник вечером в ответ на очередные ракетные и ядерные испытания единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.