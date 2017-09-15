В Кремле осуждают новый ракетный пуск в КНДР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Новый ракетный запуск КНДР — это очередная провокация, которая ведет к эскалации напряженности в регионе, в Кремле осуждают его, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия обеспокоена очередными провокационными пусками, которые ведут к дальнейшему росту напряженности, к дальнейшей эскалации напряженности на полуострове. Мы решительно осуждаем продолжение таких провокационных действий и считаем, что подобное однозначное демонстрирование позиций, неприятие этих функций — это есть самое конкретное, что можно сделать в настоящий момент", — сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Россия делать что-либо конкретное после испытаний и ракетных пусков КНДР.

"В данном случае, насколько мы понимаем, учитывая то, как принималась последняя резолюция в отношении КНДР, резолюция Совета Безопасности (ООН), здесь можно с уверенностью сказать, что во многом это единая точка зрения, которая объединяет всех стран-членов Совета Безопасности, вот это неприятие подобных провокационных действий", — добавил Песков.

Пхеньян утром в пятницу (00.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи пройдут консультации.