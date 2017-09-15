Диалог с Россией помог бы избежать конфликта в Донбассе, заявил Кучма

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Представитель Киева на минских переговорах, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что текущая ситуация в Донбассе возникла в том числе из-за нежелания киевских властей вести диалог с Россией с самого начала конфликта в регионе.

"Я считаю, что с первого дня, когда начался этот конфликт (в Донбассе – ред.), нужно было садиться за стол переговоров с Россией. Мы на это не пошли… Таким образом, вот имеем такой результат", — сказал Кучма в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

При этом Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.