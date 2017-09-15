В Египет едет палестинская делегация ФАТХ

КАИР, 15 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Вслед за визитом в Каир высокопоставленной делегации исламистского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, в Египет в пятницу прилетает группа представителей ФАТХ, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на палестинские источники. Ожидается, что палестинцы обсудят с египетской стороной межпалестинское урегулирование.
По имеющейся информации, представители ФАТХ будут обсуждать в Каире новые предложения делегации ХАМАС по внутрипалестинскому урегулированию. Встреч между представителями противоборствующих движений ФАТХ и ХАМАС в Каире не запланировано.
Ранее по итогам переговоров в Каире правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС объявило о готовности распустить сформированный им в анклаве "административный комитет" и передать его функции правительству национального единства, сделав шаг к примирению с конкурирующим движением ФАТХ. Исламисты также объявили о готовности к прямым переговорам с ФАТХ для преодоления десятилетней междоусобицы.
После вооруженного переворота 2007 года сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. Их оппоненты из движения ФАТХ через институты ПНА сохраняют власть над Западным берегом реки Иордан.