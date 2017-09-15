В Египет едет палестинская делегация ФАТХ

КАИР, 15 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Вслед за визитом в Каир высокопоставленной делегации исламистского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, в Египет в пятницу прилетает группа представителей ФАТХ, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на палестинские источники. Ожидается, что палестинцы обсудят с египетской стороной межпалестинское урегулирование.

В состав делегации ФАТХ входит член ЦК движения Аззам аль-Ахмед, министр по гражданским вопросам ПНА Хусейн аш-Шейх, представитель ФАТХ по внешним вопросам Рухи Футух.

По имеющейся информации, представители ФАТХ будут обсуждать в Каире новые предложения делегации ХАМАС по внутрипалестинскому урегулированию. Встреч между представителями противоборствующих движений ФАТХ и ХАМАС в Каире не запланировано.

Ранее по итогам переговоров в Каире правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС объявило о готовности распустить сформированный им в анклаве "административный комитет" и передать его функции правительству национального единства, сделав шаг к примирению с конкурирующим движением ФАТХ. Исламисты также объявили о готовности к прямым переговорам с ФАТХ для преодоления десятилетней междоусобицы.

Создание комитета обострило отношения ХАМАС с контролируемой фатхистами Палестинской национальной администрацией, которая обвинила оппозиционеров-исламистов в формировании сепаратного кабинета и ввела экономические санкции против двухмиллионного сектора Газа.

После вооруженного переворота 2007 года сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. Их оппоненты из движения ФАТХ через институты ПНА сохраняют власть над Западным берегом реки Иордан.